Bergingen av objektet som ble funnet ved den saboterte gassrørledningen Nord Stream 2 ble avsluttet onsdag, opplyser den danske Energistyrelsen (som tilsvarer norske NVE) i en pressemelding.

Opphentingen skjedde med bistand fra Forsvaret, som opplyser at objektet ble hentet opp fra 73 meters dybde.

Også en representant fra eierselskapet Nord Stream 2 AG, hvor Russland er majoritetseier, deltok under opphentingen.

Maritim røykgranat?

Det danske Forsvarsministeriet har delt to bilder av gjenstanden, som er sylinderformet og cirka 40 centimeter høy og 10 centimeter i diameter. Den ble funnet ved Nord Stream 2-rørledningen i Østersjøen.

– Undersøkelser tyder på at det er snakk om en tom røykgranat, som brukes til visuell markering. Objektet utgjør ikke en sikkerhetsrisiko, skriver Energistyrelsen.

De har også tidligere antydet at gjenstanden kan være en maritim røykgranat, som enkelte båter er utstyrt med for å gjøre seg synlige i nødsituasjoner.

Gazprom: Ligner en antenne

Det var russiske Gazprom som fant objektet i midten av mars. De har derimot sagt at det ligner en antenne.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS, er mistanken fra Russland at objektet kan ha mottatt et signal, som igjen kan ha bidratt til en form for eksplosjon.

Derfor skal president Putin ha sendt en henvendelse til danske myndigheter med ønske om å få tilgang på rørledningen og undersøke objektet videre.

Regjeringen i Russland var glade for at Danmark tillot russisk deltakelse i bergingen.

– Det er absolutt positivt at eieren av rørledningen inviteres til å delta i denne svært viktige fasen av etterforskningen, sa regjeringstalsmann Dmitrij Peskov til pressen i forrige uke.

Nord Stream 2-ledningen ble sprengt 26. september 2022, cirka 20 kilometer sør for Bornholm. Neste morgen ble det også funnet to lekkasjer på Nord Stream 1 nordøst for Bornholm.

I alt fire gasslekkasjer ble bekreftet.