Vindkraft

Danske forskere jakter på nøyaktige vindhastigheter på land

En forskjell på bare ca. 0,5 m/s i vindhastighet kan avgjøre om et vindmølleprosjekt blir god butikk eller ikke. Et internasjonalt prosjekt med deltakere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) prøver å kunne forutsi dette med modeller i stedet for målinger.