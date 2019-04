Dansk spiraltårn vil gjøre ingeniørkunst til turistattraksjon

30. mars åpnet den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen den siste attraksjonen i skogene til Gisselfeld Kloster: Et timeglassformet, 45 meter høyt utsiktstårn med en 900 meter lang tursti i spiral opp gjennom tretoppene.

Planen er at tårnet, som ligger én times kjøring syd for København, skal trekke 100.000 årlige besøkende til anlegget. Anlegget har også en klatrepark i tretoppene og og to av Danmarks lengste ziplines.

Gisselfeld er et tidligere kloster, og er Danmarks femte største landeiendom i privat eie. Den strekker seg over flere kommuner. Dagens herregård ble grunnlagt av Peder Oxe i 1547. Det er strenge regler for ferdsel i den private skogen. Turgåere får streng beskjed om å holde seg til opparbeidede stier, og plukking av sopp og planter er forbudt. Det er ikke lov å oppholde seg i skogen om natten.

Fra før har besøkende til Gisselfeld Kloster kunnet delta i jakt og fiske, besøke slottet med sitt karpemuseum og slottshage, eller slå seg løs i den før nevnte klatreparken.

Tårnets hyperboloide form gjør at besøkende kommer i nærkontakt med trekronene, samtidig som det utvider seg i takt med horisonten når man kommer høyere opp. Illustrasjon: Effekt arkitekter

Samarbeid i 3D

Nå har parken blitt én attraksjon rikere, med det nyåpnede tårnet og den tilhørende gangveien i tretoppene.

Tårnet er resultatet av et samarbeid mellom arkitektfirmaet Effekt og ingeniørfirmaet Arup. Timeglassformen kalles en hyperboloid, og denne er blitt til i en parametrisk designprosess der de fire grunnparameterne til hyperboloiden som utgjør tårnet ble lagt inn i et 3D-program som så dannet grunnlaget for resten av designprosessen.

Dermed slapp arkitekter og ingeniører å sende komplekse cad-modeller seg imellom. I stedet kunne de ta i bruk virtuell virkelighet hvis det var noe de lurte på.

– For eksempel kunne arkitekten ta på seg et par VR-briller for en rask vurdering av om entreprenørens ønske om boltede sammenføyninger ved utkragingene hadde noe å si for det arkitektoniske uttrykket, skriver Ingeniøren i en utfyllende artikkel om den parametriske prosessen.

Spiraltårnet ligger i gammelt kulturlandskap på et av Danmarks største gods i privat eie. Illustrasjon: Effekt arkitekter

Tett på trekronene

Den danske kulturavisen Politikens arkitekturanmelder har gitt prosjektet fem av seks hjerter i sin omtale, og prosjektet vant pris allerede på tegnebrettet, da det mottok designprisen Iconic Award i klassen visjonær arkitektur i 2017.

På sine hjemmesider skriver arkitektene i Effekt at ambisjonene med prosjektet var å skape et estetisk vakkert byggverk som også er en unik naturopplevelse, samtidig som utforming og byggeprosess er så godt tilpasset naturen som mulig.

De lange, vertikale stålrørene i konstruksjonen er ikke bøyd, men rotert 120 grader. Det gir et innsvingt uttrykk, som et timeglass. Det har også den fordelen at de besøkende kommer tett på trekronene i det smale midtpartiet. Etter hvert som man kommer opp over trekronene, utvider tårnet seg i takt med at utsynet blir videre. På toppen er tårnet en 360 graders utsiktsplattform.

Gangveien snor seg mellom trekronene. Illustrasjon: Effekt arkitekter

Hovedkonstruksjonen er laget med vedlikeholdsfritt cortenstål. Treverket er lokal eik fra skogen til grunneieren. Cortenstål er forhåndsrustet, og leveres med et ytre rustlag, men gjennomrustes vesentlig tregere enn annet stål. Materialet brukes særlig til varmeelementer og ovner.

Gjester som vil besøke tårnet må betale 125 danske kroner for opplevelsen, i tillegg til obligatorisk parkeringsavgift på 50 kroner. Det er også mulig å kjøpe kombinasjonsbillett til tårnet og klatreparken for 400 danske kroner. Gisselfeld Kloster selger også årskort til attraksjonene.

Formen og konstruksjonen gjør byggverket mer stabilt enn en sylindrisk form. Illustrasjon: Effekt arkitekter

Tårnet utvider seg øverst, og utsiktsplattfomen på toppen byr på 360 graders fritt utsyn over den danske landsbygda. Illustrasjon: Effekt arkitekter