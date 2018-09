Dansk prestisjekraftverk med skibakke på taket står stille etter feilproduksjon

Det blir for tiden verken brent avfall eller produsert strøm eller varme på det prestisjefylte forbrenningsanlegget Amager Bakke i København.

Feil på kompensatorene er årsaken til at energiproduksjonen på det nye landemerket er stengt.

Anlegget har vært i prøvedrift siden mai 2017, men på fredag ble anlegget stengt, etter at Amager Ressourcecenter (ARC) oppdaget en konstruksjonsfeil i kompensatorene. Det skriver kommunen.dk.

– Vi kan bekrefte at vi ikke produserer energi akkurat nå. Årsaken er feil på kompensatorene, og vi jobber for øyeblikket hardt med å løse de utfordringene som nedstengningen har gitt oss, sier kommunikasjonssjef Morten Kramer Nielsen ved Amager Ressourcecenter til mediet kommunen.dk.

Amager Ressourcecenter forventer at problemet vil være løst innen 14 dager.

Kompensatorene er for små

Årsaken til problemet på anlegget er noen av de mange kompensatorene som er levert av den danske bedriften Babcock & Wilcox Vølund A/S. Det viser seg at kompensatorene er for små. Dette ble oppdaget under en rutinemessig kontroll forrige fredag.

Kompensatorene er sveiset inn i lavtrykksdamprørene som vanndampen ledes gjennom. Når det er kaldt, trekker rørene seg sammen, og da utvider kompensatorene seg for å kompensere for den ekstra plassen. Det motsatte skjer når det er varmt, og rørene utvider seg; da trekker kompensatorene seg sammen.

ARC vet ikke hvor mange kompensatorer det er feil på, så det er de i ferd med å undersøke nå. Etter det skal de kompensatorene som er for små justeres eller byttes.

Forbrenningsanlegget kan fungere greit med de små kompensatorene, men over tid vil det slite på anlegget, og rørene kan gå i stykker.

Økonomiske konsekvenser og for mye avfall

Når avfallsanlegget verken produserer strøm eller varme, kan de heller ikke selge det. Driftsstansen kan ifølge et internt notat, som er blitt lekket til kommunen.dk, komme til å koste mellom 70 og 80 millioner danske kroner, altså inntil 100 millioner norske kroner.

Ifølge notatet oppdaget en av Amager Bakkes driftsoperatører at den amerikanske virksomheten Vølund, som har levert de feilproduserte kompensatorene, hadde fjernet en kompensator fra forbrenningsanlegget og sendt den til reparasjon uten å informere Amager Ressourcecenter (ARC), som driver Amager Bakke.

Prosjektet Amager Bakke har kostet rundt 4 milliarder kroner, og takprosjektet med skibakke, park, klatrevegg og kafe er fremdeles ikke ferdig.

Alpintløyper på toppen av avfallsforbrenningsanlegget skal gi københavnere nye rekreasjonsmuligheter. Foto: Amager Resource Center

Tidligere har forbrenningsanlegget hatt problemer med å skaffe nok avfall til å produsere strøm og varme, så eierkommunene måtte frakte utenlandsk avfall til Danmark. Men nå har de det motsatte problemet: Anlegget tar nemlig fremdeles imot avfall, selv om driften er stengt i minst noen uker, og derfor blir de nødt til å frakte avfallet til andre forbrenningsanlegg.

Ved reparasjonen kom det fram at kompensatoren var designet til å kunne holde mindre hastighet enn det er meningen at kompensatoren skal kunne håndtere. ARC undersøkte deretter mer enn 100 kompensatorer og fant ut at 67 av dem var rammet av samme feil.

Det høye økonomiske tapet skyldes ifølge notatet at det ikke blir produsert energi, og at avfall skal omdirigeres. Det faktiske tapet for ARC beregnes til 10-15 millioner kroner, fordi forsikringen dekker størstedelen av utgiftene, ettersom anlegget fortsatt er under prøvedrift.

Ingeniøren.dk har foreløpig ikke lyktes i å få bekreftet opplysningene fra Kommunen.dk, eller avkreftet av ARC.

Feil skal rettes med hjelp fra Rambøll og Vølund

Ifølge kommunen.dk skal man i samarbeid med bedriftene Rambøll og Vølund undersøke omfanget av problemene og skifte ut de kompensatorene som er for små.

Kommunen.dk skriver at bedriften Babcock & Wilcox Vølund fra Esbjerg også tidligere har vært involvert i problemer med anlegget.

Artikkelen er basert på to artikler først publisert i Ingeniøren.dk