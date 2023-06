Sammen med kongeparet er næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i Danmark for å fremme norske bedrifter. De har fått flere kontrakter i boks allerede.

– Jeg er på tur med en stor næringslivsdelegasjon av små, mellomstore og store bedrifter som nå finner nye forretningspartnere, forretningsmuligheter, skriver kontakter og inngår samarbeid. Det er veldig bra, sier Vestre til NTB.

Flere norske bedrifter har inngått avtaler med danske partnere på turen. Torsdag signerte også olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) et energisamarbeid med Danmark.

Fredag var det næringsministerens tur i Aarhus:

– Den danske næringsministeren og jeg har i dag signert en felles erklæring som er en plan for hvordan vi skal samarbeide mer strategisk mellom Norge og Danmark for å akselerere det grønne skiftet innenfor viktige næringer for begge land. Og det er bra, sier Vestre.

Karbonfangst og lagring

Norge eksporterte varer for 62,97 milliarder kroner til Danmark i fjor, noe som gjør landet til Norges sjette viktigste eksportmarked. Nå vil de utvide handelen ytterligere.

Det norske kongeparet og næringsministeren var fredag på et seminar, hvor mange snakket spesielt varmt om mulighetene innen karbonfangst- og lagring (CCS).

Det gjør næringsministeren også.

– FNs klimapanel sier at det er ingen mulighet «what so ever» for å nå halvannengradersmålet i Parisavtalen hvis ikke vi lykkes med CCS. Og det er fordi de store punktutslippene i verden står for om lag 20 prosent av de globale utslippene. Her er jo Norge verdensledende allerede, sier Vestre.

– Er karbonfangst- og lagring den nye oljen?

– Det er ingenting som er den nye oljen, fordi Norge skal ha et mangfold av grønne, lønnsomme næringer som i sum bidrar til omstilling. Men karbonfangst og lagring er ekstremt viktig, sier Vestre.

Flere avtaler

Torsdag ble det signert en stor avtale i København mellom norske Aker Carbon Capture, norske Northern Lights og danske Ørsted om å lagre CO2 fra Danmark på norsk side i Nordsjøen. Microsoft har også kjøpt seg inn i prosjektet.

To andre avtaler ble også signert torsdag:

* Kongsberg og Blåse Collaboration inngikk en avtale om utvikling av skalerbare løsninger innen offshore fornybar teknologi.

* Vårgrønn og European Energy signerte et partnerskap for utvikling av havvindprosjekter i Baltikum

Fem områder

Det forsterkede samarbeidet som næringsministerne ble enige om fredag, omfatter fem områder:

* Fornybar energi, karbonfangst- og lagring, og hydrogen

* Helseteknologi og livsvitskap

* Blå havøkonomi, inkludert grønn skipsfart

* Teknologiutvikling og digitalisering

* Forsvarsindustri