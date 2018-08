Dansk kommune sjekker alle bygg etter fatal pleiehjembrann

En fremdeles uoppklart brann på pleiesenteret Farsøhthus i Allingåbro som kostet tre eldre kvinner livet, får nå Norddjurs Kommune til å undersøke brannsikkerheten i alle kommunale bygg.

– Selv om det ikke er noen forklaring på akkurat hva som skjedde, og hvordan det kunne få et så tragisk utfall, er vi rett og slett nødt til å reagere på det, sier kommunens helse- og omsorgssjef Søs Fuglsang.

Onsdag ga Østjyllands Politi opp å finne årsaken til fredagens dødelige brann. I en pressemelding konstaterte politiet at brannen hadde startet i en sofa i en 93 år gammel kvinnes leilighet. Under brannen åpnet kvinnen utgangsdøren sin ut til en gang hvor det var åpne vinduer. Derfor kunne brannen raskt spre seg til tre andre leiligheter i fløyen. Men nøyaktig hvordan brannen på få minutter kunne spre seg så raskt til leiligheter som var konstruert som selvstendige brannceller – som skulle kunne motstå brann i 60 minutter – har politiet ikke offentliggjort noen presis forklaring på.

Byggematerialer, innredning og personale skal sjekkes

Det er denne skremmende – og inntil videre uforklarlige – raske brannspredningen som nå får kommunen til å reagere, forteller Søs Fuglsang.

– Vi er nødt til å ta en gjennomgang hvor teknisk avdeling gransker alle kommunale bygg med spesiell oppmerksomhet på om det er ting som kan utgjøre en brannfare. Vi skal se på hvilke materialer som er brukt i byggene og i innredningen i både skoler omsorgssentre og i eldreboliger, sier Søs Fuglsang.

– I tillegg vil vi se på om personalet har de rette hjelpemidlene for å redusere brannfare, og om arbeidsrutinene og instrukser om evakuering er oppdaterte alle steder. På Farsøhthus gikk de gjennom branninstruksen hver måned, men vi er ikke sikre på at man gjør det samme alle andre steder.

Vet ikke om det er røykvarslere overalt

Ældresagen og brannspesialister fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) har i forskjellige medier advart om at mange eldre omsorgshjem er utstyrt med varmedetektorer og ikke røykvarslere som vil reagere raskere på en brann. På Plejecenter Farsøhthus var det både røykvarslere og varmedetektorer koblet til stedets automatiske brannvarslingsanlegg (ABA-anlegg), og alarmene ble utløst i flere av de leilighetene som ble berørt av brannen.

Men Søs Fuglsang har ikke oversikt over hvilke typer brannvarslingsanlegg som er installert i kommunens øvrige bygninger.

– Vi har ikke tatt en generell beslutning om at det skal installeres røykvarslere alle steder, men de fleste av våre pleiesentre er så nye at det har vært et lovkrav om å installere dem der. Men det er helt sikkert andre bygninger av eldre dato, og det er dem som teknisk avdeling nå planlegger å gjennomgå.

Ældresagen anbefaler mobile vanntåkeanlegg

Brannen i Farsøhthus ser ikke ut til å ha noen sammenheng med røyking, men dette er ellers den vanligste årsaken til dødsbranner i omsorgsboliger. Derfor anbefaler Ældresagen at kommunene kjøper inn mobile vanntåkeanlegg, og plasserer dem hos innbyggere hvor kommunen anser at det er høy brannrisiko. Dette forslaget vil også bli tatt med i gjennomgangen hos Norddjurs Kommune.

– Vi har ikke den typen mobile sprinkleranlegg i dag, men selv om røyking ikke ser ut til å ha vært en faktor i denne brannen, tenker jeg at vi skal se nøye på alle muligheter, sier Søs Fuglsang.