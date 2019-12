Dansk-irsk samarbeid skal utvikle elektrisk arbeidsbåt med hydrofoil

Danske Tuco Marine og irske Artemis Technologies lanserer nå et samarbeid for å utvikle en elektrisk arbeidsbåt på 11 meter. Båten skal bygges i karbonfiber for å være lettest mulig, og den skal ha hydrofoil for å minske friksjonen og spare opp mot 90 prosent drivstoff, heter det i en pressemelding.