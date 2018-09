Byggeskandale: Dansk entreprenør setter av en halv milliard etter feil bruk av vindsperrer

Selv om en rådgiver godkjente forslaget til en entreprenør om å bruke MgO-plater (magnesiumoksid), må entreprenøren betale erstatning, siden han ikke hadde advart om at det var et nytt og uprøvd produkt.

En ny kjennelse fra den danske Voldgiftsretten har rammet entreprenørgiganten MT Højgaard hardt. Bedriften har dermed valgt å sette av 400–450 millioner danske kroner (cirka 540 millioner norske) til erstatninger i forbindelse med de såkalte MgO-sakene, hvor det ble brukt vindsperreplater av magnesiumoksid, som dessverre suger fukt og «svetter» salter, slik at de både forårsaker fukt-, råte- og korrosjonsskader.

I den konkrete saken ble MT Højgaards datterselskap Enemærke & Petersen dømt til å betale 2,8 millioner kroner eks. moms og saksomkostninger for bruken av MgO-vindplater på en rekkehusbebyggelse. Mens det sukkes hos entreprenøren, puster rådgiverne litt lettere nå, forteller direktøren for Foreningen av Rådgivende Ingeniører, Henrik Garver.

– Det er en uheldig sak som alle er enormt forbannet over. Men det er en lettelse for rådgiverne å se at ansvaret i sakene også kan falle på andre parter.

Arkitekt straffet i første sak

I den første prøvesaken om MgO-plater var det nemlig en totalrådgiver som ble kjent erstatningsansvarlig.

I den saken foreslo Enemærke & Petersen også å bruke MgO-plater i stedet for de fibersementplatene som arkitekten spesifiserte.

Men i den første saken gikk det fram av de opplysningene som entreprenøren sendte til rådgiveren i 2010, at det var snakk om et nytt materiale. Og siden entreprenørens forslag var presentert som et ønske og ikke et krav, og at rådgiveren etter egne undersøkelser godkjente bruken, kunne ikke entreprenøren stilles til ansvar. I stedet ble totalrådgiveren dømt til å betale erstatning.

Venter flere saker

Selv om dom nummer to slår fast at entreprenørene våren 2013 ikke kunne unnskylde seg med at bruken av MgO-plater ble betraktet som god byggeskikk, og at man derfor ikke trengte å gjøre rådgiver og byggherre oppmerksom på at det var snakk om et nytt og uprøvd materiale, er de to kjennelsene ifølge Henrik Garver ikke nok til å skape en egentlig presedens på området. Derfor forventer han flere saker framover.

– Det store uavklarte emnet er tidsspørsmålet: Når vurderer man at bruken av MgO-plater har blitt så utbredt, at det er allment teknisk felleseie? Det gir de foreløpige kjennelsene ingen avklaring på, så vi vil antagelig se at det vil bli ført enda flere prøvesaker framover.

Ifølge Tommy Bunch-Nielsen fra Bunch Bygningsfysik, som er involvert i flere MgO-saker som fagekspert, ventes ytterligere tre prøvesaker å bli avgjort de neste fire månedene.