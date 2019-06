Danmark vil kutte klimagassutslipp med 70 prosent

Danmark kan bli et av de mest ambisiøse landene i verden når det kommer til klimakutt.

– Det er helt vanvittig ambisiøst, jeg kan nesten ikke slutte å juble, sier leder for det danske Naturvernforbundet, Maria Reumert Gjerding, til avisa Politiken.

I de danske regjeringsforhandlinger har danske Socialdemokratene, den radikale Enhedslisten og SF blitt enige om å kutte danske klimagassutslipp med 70 prosent innen 2030.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV sier det danske vedtaket er mordig.

– Det er et tøft vedtak som viser at Danmark tar klimakrisen på alvor. Nå bør også den norske regjeirngen komme etter, sier han til TU.

Gjerding i det danske Naturvernforbundet sier avtalen vil siker at Danmark, som ett av få land, vil være i stand til å nå klimamålene fra Paris-avtalen.

– Historisk



Den danske klimaforskeren Sebastian Mernild, sier til avisen Information, at avtalen er historisk.

– Det er historisk og meget, meget gledelig med et så ambisiøst klimamål, sier han.

– Nå er det ikke bare de lavthengende fruktene man skal plukke. Man må finne ut av hvordan man tar ordentlig tak i samfunnet på de områder der man ikke har tatt fatt enda, sier han.

Også Greenpeace i Danmark jubler:

– Dette er rett og slett historisk. Det er helt vanvittig. Hvis de hadde spurt meg for noen måneder siden, da det bare var to partiet som støttet dette, så hadde jeg sagt at det var umulig å få til.

Med 70 prosents reduksjonsmål av klimagasser innen 2030, blir Danmark best i Norden på klima. Norge har til sammenlikning et mål om å kutte 40 prosent innen 2030. Sverige har som mål å bli såkalt klimanøytrale i 2045.

Det har det siste året vært store klimademonstrasjoner over hele verden, også i Norge. SV fremmet nylig et forslag i Stortignet om å kutte norske utslipp med 60 prosent innen 2030, men dette fikk ikke flertall.

– Vi fremmet dette forslaget i forbindelse med at Norge tiltrådte EUs klimapakke. Vi mener at Norge må kutte utslippene raskere. Men hver gang det fremmes i Stortinget, stemmes det ned. Nå må Norge følge etter og kutte utslippene med 60 prosent, slik de klimastreikende ungdommene krever, sier haltbrekken til TU.

Klart best i Norden



Det var onsdag kveld de tre partiene ble enige, etter lange forhandlinger på Christiansborg. Ifølge et av partiene som deltok i forhandlingene, så er det enighet om at Danmark skal redusere utslippet av klimagasser med 70 prosent innen 2030.

Socialdemokratenes leder Mette Frederiksen kan bli Danmarks nye statsminister. Nå vil hun kutte klimagassene med 70 prosent. Foto: HENNING BAGGER

Under klimaforhandlingene i Paris ble verdens land enige om å begrense den globale oppvarmignen til ”godt under to grader” og for å ”strebe etter” å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Det er et krevende mål. Allerede i dag har gjennomsnittstemperaturen på jorden steget med mer enn en grad, siden førindustrielt nivå. Årsaken er forbrenning av kull, olje og gass som gir utslipp av klimagassen CO2. FNs klimapanel mener en global temperaturøkning på mer enn to grader vil gi katastrofale klimaendringer som mer tørke, fare for at regnskogen brenner ned og ekstreme værsitasjoner.

Få land har satt seg klimamål som er i tråd med målene fra Paris. Med det nye målet om å reduser utslippene med 70 prosent innen 2030, er Danmark ett av landene som vil kunne klare det.

Den globale oppvarmningen ventes å nå 1,5 grader et sted mellom år 2030 og 2052, hvis ikke utslippene reduseres.. Uten ytterligere handling fra verdens land, kan den globale oppvarmingen nå tre grader før år 2100.