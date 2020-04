Danmark trosser krisen: Bevilger millioner til ny nattogsatsing mellom Sverige, Danmark og Tyskland

Torsdag ble det klart at et nattog mellom Sverige, Danmark og Tyskland nærmer seg realisering etter at et politisk flertall i Danmark ble enige om å bevilge millioner til den internasjonale togsatsingen.

Om alt går etter planen kan det første nattoget mellom landene være i gang allerede i 2023. Det skriver ingeniøren.dk.

Svensk initiativ

Frem til desember 2014 var det mulig å kjøre nattog gjennom Danmark, men siden da har det ikke eksistert noe nattogtilbud verken fra eller via landet. Tilbudet ble lagt ned grunnet dårlig økonomi, og begrunnet med at avstandene i Danmark er for korte til å egne seg for nattog.

Gjeninnføringen av nattoget er et initiativ fra svenske myndigheter, som ønsker å kjøre nattog fra Sverige til Tyskland, med et stopp i Danmark.

De danske politikerne har nå blitt enige om å bevilge fem millioner danske kroner årlig fra 2021 til 2023 for i bidra til realiseringen av togtilbudet.

Ti timer fra Malmö til Köln

Svenske Trafikverket leverte tidligere i år en rapport hvor de så på mulighetene for det internasjonale nattogtilbudet.

De konkluderer med at reisetiden ikke bør overstige 12 timer totalt om tilbudet skal egne seg for tjenestereiser og kunne konkurrere med fly. For fritidsreiser mener de reisetiden kan strekke seg opp mot 17 timer.

I rapporten foreslår de et togtilbud som tar knappe ti timer og forlater Malmö 19:40 på kvelden, stopper i København etter en time, og ankommer sluttdestinasjonen i Köln klokken 06.00 om morgenen.

Ser på flere muligheter

Trafikverket har også sett på muligheten for å kjøre nattog til både London, Brussel og Paris.

Til London vil forbindelsen, som i dag tar rundt to døgn med tog, ta rundt 16 timer. Til Paris 14 timer, til Amsterdam 13,5 timer og til Brussel rundt 12,5 timer.

Mot slutten av april skal Trafikverket legge frem endelig anbefaling om hvordan tilbudene bør utformes og når de eventuelt bør realiseres.