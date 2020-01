Ser på mulighetene for å starte nattog fra Sverige til London

Om to år kan det gå nattog fra Malmö ut i Europa.

Det kommer frem i en ny delrapport fra svenske Trafikverket. I rapporten ser de på mulighetene for å etablere nattog til Köln i Tyskland og på sikt også mellom Malmö og andre storbyer.

Ti timer til Köln

Rapporten er omtalt i både svensk, og internasjonal presse.

I første omgang foreslår Trafikverket å gå videre med forbindelser mellom Malmö og Köln.

– Reisetiden på strekningen er rimelig, og det finnes gode muligheter til å fortsette videre fra Köln, sier Anna Fällbom, enhetssjef for Trafikkavtaler og transportnett i Trafikverket til aftonbladet.se.

I rapporten kommer det frem at reisen vil ta drøye ti timer, og at toget skal kunne forlate Malmö 19:40 og ankomme Köln 06:00.

16 timer til London

Trafikverket har også sett på mulighetene for nattog fra Malmö til både London, Paris, Amsterdam og Brussel.

Til London vil forbindelsen, som i dag tar rundt to døgn med tog, ta rundt 16 timer. Til Paris 14 timer, til Amsterdam 13,5 timer og til Brussel rundt 12,5 timer.

Men, mens disse fire strekkene er et stykke frem i tid, ser Trafikverket for seg å kunne kjøre nattoget til Köln allerede om to til tre år.

For at dette skal skje kreves det imidlertid en del arbeid, siden de ulike landene per i dag opererer med ulike jernbanetekniske løsninger.

– En løsning er å bestille nye tog, men det vil ta lengre tid. På klort sikt anbefaler vi derfor at operatøren som ønsker å kjøre på strekket selv står for togene, sier Fällbom.