Danmark godkjenner Tesla-selvkjøring

Den danske Færdselsstyrelsen opplyste tirsdag at det har gitt midlertidig godkjennelse for en Teslas førerassistentsystem, som på engelsk går under navnet FSD Supervised og av Tesla Norge kalt «selvkjørende funksjoner (under oppsyn)».

Det er en avgrenset versjon av det fullstendige FSD-systemet som blant annet er godkjent i USA.

– Vi vurderer at dette systemet, på linje med andre førerassistentsystemer, bidrar til å øke trafikksikkerheten. Det er alltid føreren som har fullt ansvar for kjøringen, også hvis man havner i en bilulykke, sier Tanja Skyum-Nielsen i Færdselssstyrelsen.

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Den danske kringkasteren DR melder at Tesla sier systemet skal rulles ut til danske Tesla-eiere «snart», uten at Tesla har gitt noe konkret tidspunkt.

Ifølge den danske bileierorganisasjonen FDM kan cirka 30.000 av de rundt 95.000 Teslaene i landet bruke denne versjonen av FSD. Ifølge FDM vil det koste 750 danske kroner i måneden.

Godkjennelsen er foreløpig, fordi det mangler endelig godkjennelse fra EU-kommisjonen. Alle godkjennelser blir ugyldige etter seks måneder hvis EU-kommisjonen vender tommelen ned.

Nederland var det første landet i Europa som ga godkjennelse 10. april i år. Siden har det blitt godkjent i Litauen og Estland, og nå Danmark. I Norge har Statens vegvesen så langt ikke gitt godkjenning. Derimot er Fords konkurrerende system BlueCruise godkjent i Norge, men begrenset til motorveier i Oslo-regionen.