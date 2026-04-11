Nederland godkjenner Teslas selvkjøring

Utrullingen begynner om kort tid.

Etter at myndighetene har gitt grønt lys, kan nederlandske Tesla-kunder snart ta i bruk selskapets system for selvkjøring. Foto: Damian Dovarganes/AP/NTB
NTB
11. apr. 2026 - 06:08

Tesla sier Nederland har godkjent systemet som gjør selskapets biler selvkjørende. Dermed begynner utrulling til nederlandske kunder om kort tid.

Den amerikanske elbilprodusenten opplyser at det nederlandske biltilsynet RDW har godkjent det såkalte FSD-systemet. Forkortelsen står for Full Self Drive (fullstendig selvkjøring).

Systemet bedrer trafikksikkerheten når det brukes på en god måte, sier RDW.

Til tross for navnet krever systemet at sjåføren følger med og er klar til å ta over kontrollen over bilen dersom det trengs.

Nederland blir et av de første landene i Europa der Teslas selvkjøringsteknologi tas i bruk, melder NRK.

