Daimler mistenkes for å jukse med utslippene fra en million biler

Daimler har fått sin egen utgave av Dieselgate på nakken, etter at konkurrenten Volkswagen har innrømmet svindel med utslippene til 11 millioner biler. Dette har kostet konsernet over 200 milliarder kroner i kompensasjon og bøter.

De tyske myndighetene mener nemlig at Daimler, i likhet med VW, har svindlet seg gjennom de testene som skal vise at motoren kan rense ut de helseskadelige NOx-gassene fra utslippene.

Dette går fram av en kjennelse som en anklager i Mercedes-hjembyen Stuttgart utstedte, og myndighetene ransaket 11 Daimler-adresser i slutten av mai. Det skriver avisen Süddeutsche Zeitung, som sammen med de regionale tv-stasjonene NDR og WDR har fått tak i kjennelsen.

Kjennelsen er svært konkret. Den nevner to motortyper, OM 642 og OM 651. De sitter i de fleste populære Mercedesene, blant annet C- og E-klassen.

Jukset i åtte år

Ifølge kjennelsen svindlet Daimler seg gjennom myndighetenes typegodkjennelsestest enda lengre enn Volkswagen, nemlig fra 2008 til 2016.

Metoden var den samme: Programmet for motorstyringen kjente igjen den syklusen som bilen gjennomgår under test på et rullefelt i et laboratorium. Da gikk den i et spesielt modus hvor rensningen ble oppjustert, slik at mellom 95 og 99 prosent av NOx-gassene ble fjernet.

Når bilene kjører ute på veiene i vanlig trafikk, fjernes det derimot bare mellom 35 og 85 prosent av NOx-gassene, skriver Süddeutsche Zeitung.

Mercedes-Benz E-klasse. Foto: DAIMLERCRHYSLER

Teknologien er forøvrig en annen og mer kostbar enn i de berørte bilene fra Volkswagen-konsernet. Mercedes bruker ifølge avisen en renseteknologi med SCR-katalysatorer. De kan – hvis de er riktig innstilt – fjerne NOx-forurensingen med et urea-basert tilsetningsstoff; Adblue.

Nedjustert i reell trafikk

Men for å holde forbruket av Adblue nede, nedjusterte Daimler NOx-rensningen i reell trafikk. På den måten kunne bileierne slippe å fylle på den stinkende tilsetningen og nøye seg med å få det gjort når bilen likevel skulle på service.

Daimler inngikk i fjor en avtale med de tyske myndighetene for motorkjøretøy (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) om å kalle tilbake 247 000 biler med «potensielt problematisk teknologi». En stor del av disse bilene hadde imidlertid ifølge Süddeutsche Zeitung, andre motorer enn de nå mistenkte OM 642 og OM 651.

Avisen skriver også at to Daimler-medarbeidere allerede er siktet for svindel og falsk markedsføring. Ifølge ransakningskjennelsen prøver anklagerne nå å gjenopprette e-poster mellom totalt 99 medarbeidere.

Daimler blir også etterforsket for utslippssvindel av det amerikanske justisdepartementet.