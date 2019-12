Daimler lanserer digitale sidespeil

Digitale sidespeil har vært ute på markedet i litt over to år. Lexus var først med å sette dem på en modell (ES på det svenske markedet), men Audi E-tron er den bilen som har fått størst oppmerksomhet for teknikken. Nå går Mercedes et skritt videre, og tilbyr kameraer i stedet for tradisjonelle speil til sin lastebil Actros. I tillegg til aerodynamiske gevinster får sjåførene tilgang til flere nye finesser.

Kameraer på stativ

Akkurat som for personbilmodellene nevnt ovenfor, dreier det seg om kameraer som er plassert på stativ. Inne i bilen er det to 15,2-tommers skjermer som viser bilder fra hver side. Og akkurat som på de vanlige sidespeilene, er bildet oppdelt i et hovedbilde og et vidvinkelbilde.

Men hva er fordelene? Jo, flere. Til å begynne med er kameraene montert oppe ved taket, noe som gjør at sikten ut gjennom rutene blir vesentlig bedre. I tillegg endrer systemet bildet ved rygging for å forenkle manøvreringen, og sjåføren kan også legge ut digitale linjer på ryggeskjermen for å få et tydeligere bilde av lengden på kjøretøyet sitt.

Skal gi bedre sikkerhet

For de som kjører lange lastebiler, roterer bildet ved kjøring i svinger eller rundkjøringer, slik at føreren skal kunne se hele traileren. Dermed kan man unngå at svingen blir kuttet altfor mye.

Digitaliseringen av sidespeilene skal ifølge Mercedes også gi høyere sikkerhet ved mørkekjøring og kjøring i regn. I tillegg er teknikken integrert i lastebilens sikkerhetssystem, noe som innebærer at den samhandler med filbytteassistent og lignende.

En annen finesse er at kameraene også kan benyttes for sikkerhet i helt andre situasjoner. Mirrorcam kan settes på uten at motoren er i gang. Hvis føreren tar seg en pause og har gått til sengs, kan han raskt se hva som skjer rundt lastebilen uten å synes selv. Hvis det for eksempel skjer noe mistenkelig, eller at noen prøver å stjele drivstoff eller last, kan de observeres uten at føreren trenger å trekke gardinene til side.

Lavere luftmotstand

Et ikke helt uviktig element som kameraene bidrar med, er effektivitet. Og da i form av lavere luftmotstand. I løpet av de testene som har blitt foretatt med Actros-lastabiler med Mirrorcam har drivstofforbruket under landeveiskjøring blitt redusert med opptil 1,3 prosent. Dette er en forbedring som kan innebære store innsparinger i det lange løp.

Det har vært tillatt med digitale sidespeilsystemer siden FN 2016 endret et direktiv som tidligere hindret dette. En forutsetning er at det digitale systemets bildekvalitet og synsfelt er minst likeverdig med det analoge speilsystemet, ifølge den svenske Elektroniktidningen.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.