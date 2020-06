Dag (67) bygget en elektrisk gravemaskin med Lego

Førsteamanuensis Dag Waaler ved NTNU Gjøvik er utdannet maskiningeniør i konstruksjonsteknikk og dr. ing. i eksperimantalfysikk. Da Waaler la ut en kort film av sin ferdige gravemaskin-kopi av en Liebherr 9800 på Facebook, strømmet ikke mindre enn 165 kommentarer inn:

– Wow! Imponerende! Fabelaktig!

67-åringen kan fortelle at korona-krisen utløste interessen.

– Jeg kjøpte den for å ha noe å gjøre i påsken. Og for å kose meg litt, men jeg kjøpte den to uker før så jeg var jo ferdig da påsken begynte. Nå har jeg kjøpt et byggesett til, en kopi av en Bugatti Chiron i 1:8 størrelse.

Både gravemaskin og sportsbil er blant de største byggesettene hos Lego. Med begge følger to tjukke instruksjonsbøker på 750 sider med nær tusen operasjoner.

4108 deler

Gravemaskinen er en tro kopi av en Liebherr 9800 som er 800 tonn tung og har 4000 hestekrefter med diesel og en effekt på 2984 kW med elektrisk motor.

Technic-versjonen fra Lego består av 4108 deler og anbefales for barn over 12 år. Den veier ca. 4,5 kg med en lengde og høyde på ca. 50 og 40 cm.

– Den har sju motorer og styres av et grensesnitt via ipad eller mobil. Den kan kjøres fram og tilbake, snus på belter og i krans. Skuffen kan heves, senkes og tømmes.

Waaler som har hjemmekontor fra NTNU og lager forelesninger på video, demonstrerer gravemaskinens egenskaper via Zoom. Den kan også forhåndsprogrammeres for et arbeidsmønster.

– Det artigste var byggingen, jeg må innrømme at jeg ikke har testet leketøyet så mye. Nå gleder jeg meg til å gå løs på Bugatti´n, sier Waaler som senest i fjor ledet Teknas Fagutvalg og fortsatt leder foreningen i Lillehammer.

Jobber for teknologiforståelse

Den tidligere visepresidenten i Tekna er førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap og har vært med på å utvikle et nytt fag – eller emne som det nå skal hete – i teknologiforståelse. Dette skal bli en del av utdanningsløpet for medisin, bioingeniører, sykepleiere, vernepleiere og terapeuter fra 2021.

– Ny teknologi kan gi bedre omsorg, men da er det viktig å forstå hvordan slike verktøy bør anvendes i hverdagen, sier Waaler. Han har foreløpig ingen barnebarn som får glede seg over gravemaskinen.

– Men jeg har to sønner på 33 og 29 år som er like lekne som meg så de vil nok gjerne kjøre den.