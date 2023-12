Midt i det som for mange er ei hektisk julestri har Luftforsvaret en lang tradisjon med å varte opp med julestjerneformasjoner for å markere at året går mot slutten.

I år måtte den planlagte formasjonen med F-35-kampfly fra Ørland flystasjon 15. desember kanselleres på grunn av dårlig vær.

Denne uka var det i stedet et F-16 som fikk ansvaret. Å «tegne» opp ei stjerne i Nordland er trolig noe av det siste dette flyet gjør i norsk luftrom.

Rett over nyttår skal dette flyet, samt en toseters F-16B, fly til Skrydstrup flystasjon i Danmark for å bidra i den pågående F-16-opplæringa av ukrainsk personell.

F-16-flyet hadde et passende kallenavn på egentreningsturen tirsdag. Foto: Flightradar 24

– Det var generelt dårlig vær og problematisk å fly lavt i formasjon sist fredag. Da ble det en ekstra bonus med denne julestjerna, og det er hyggelig at det ble lagt merke til, sier fungerende kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stian Roen.

Det ble i tillegg en overflyging i Troms og Finnmark med en liten formasjon bestående av beredskapsflyene fra Evenes, i tillegg til en formasjon av Saab Safari og Bell 412 fra Bardufoss.

Julestjerna fra Ørland var for øvrig ikke den eneste som måtte avlyses i år.

Også den planlagte svensk-danske formasjonen 11. desember, med ti svenske Jas-39 Gripen og ett dansk F-16, ble kansellert på grunn av lavt skydekke over Bornholm og København.

73 ukrainere i Danmark

Juleflygningen med et F-16 over Nordland ble utført to år etter at disse jagerflyene ble faset ut fra Forsvaret.

Det var muligens dette forsvarsminister Bjørn Arild Gram hintet om da Teknisk Ukeblad traff ham på Rygge 28. november i forbindelse med at de tre første av F-16-flyene ble overlevert til Romania.

– I tillegg til salget av de 32 jagerflyene til Romania skal vi delta i å utvikle det ukrainske luftforsvaret med F-16. Vi har nå instruktører på plass i Danmark, og på nyåret sender vi to treningsfly dit. I forbindelse med klargjøring av disse flyene blir det nå F-16-aktivitet rundt om i Norge, blant annet i Bodø, sa Gram.

I slutten av august kom en kontingent bestående av 73 ukrainere til Flyvestation Skrydstrup sør på Jylland – åtte piloter og resten teknisk personell – for å starte opplæring på F-16-systemet.

Dette opplegget er sagt å vare i minimum seks måneder.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Danmarks statsminister Mette Frederiksen møttes på Skrydstrup flystasjon i august. Foto: Tue Skals / Forsvaret

Uvisst antall til Ukraina

Da Norge faset ut F-16 til fordel for F-35A, var det igjen 57 fly i varierende stand. Et par fly har havnet på museum.

Regjeringen har besluttet å droppe salg av seks til tolv fly til det amerikanske selskapet Draken International og i stedet donere F-16 til Ukraina.

Nøyaktig hvor mange dette blir, er fortsatt vanskelig å fastslå, ettersom det blant annet avhenger av hva som må til for å oppfylle avtalen med Romania – den største avhendingsavtalen av norsk militært materiell noen gang.

Denne leveransen er blitt om lag et år forsinket. Planen er nå at Romania skal ha mottatt 16 fly i løpet av 2024 og de siste 16 flyene i 2025.

Et tidligere norsk F-16 med rumenske farger i ferd med å dra fra Rygge flystasjon 29. november 2023. En gang i framtida vil det også bli ex-norske F-16 med ukrainske farger. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Nederland og Danmark har med støtte fra USA gått i spissen for å etablere «European F-16 Training Centre» (EFTC) som åpnet i Fetești i Romania i november.

Det ukrainske luftforsvaret har et påtrengende behov for å erstatte den sovjetiskbygde flåten med vestlige fly.

Samtidig har flere eksperter gjentatte ganger advart mot en overdreven tro på at F-16 vil endre krigens gang over natta, og viser til at det er en tidkrevende prosess å innføre et helt nytt kampflysystem.

Tolv F-35A i julestjerneformasjon over Ørland 9. desember 2022. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Tradisjon og god trening

Å fly i julestjerneformasjon handler ikke bare om tradisjonsbæring og å bidra til adventsglede for interesserte på bakken.

Det handler også om å øve på planlegging, koordinering og gjennomføring av denne typen operasjoner. Formasjonsflyging er en viktig del av kampflytreninga.

F-16 gjennomførte sin siste julestjerneformasjon i 2020 med hele 24 fly fra 331 skvadron fra Bodø.

F-35 var med på julestjerneflyging både i 2017 og 2018, mens kampflyet i 2019 nettopp var blitt operativt og i Sør-Norge for første gang utgjorde hele formasjonen alene.

I 2019 var størrelsen på F-35-julestjerna 11 fly, mens 332 skvadron stilte 12 fly i formasjonen både i 2020, 2021 og i fjor.