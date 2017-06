Da Martin Linge ikke nådde løftevinduet, gikk prosjektet på en milliardsmell. Nå kan det skje igjen

Oljeselskapet Total kan fortsatt ikke svare på hva som skjer med utstyrsmodulen og prosessmodulen til Martin Linge-feltet. Modulene bygges ved Samsungs verft i Sør-Korea, men er fortsatt uferdige.

Egentlig var planen å seile modulene mot Nordsjøen på vårparten i år. Dette ble utsatt, og planen var å seile av gårde i juni, slik at man skulle nå det korte løftevinduet i Nordsjøen.

Men i mellomtiden ble prosjektet rammet av en alvorlig kranulykke, der seks personer er bekreftet omkommet. Dette førte blant annet til stopp i arbeidet på verftet, noe som skal ha gjort avreiseplanen enda mer utfordrende enn den allerede var.

– Vi har ingen ny informasjon per i dag. Vi jobber fortsatt med planene, sier kommunikasjonsdirektør i Total E&P, Leif Harald Halvorsen.

Multi-milliardprosjektet i Nordsjøen: Utstyr og systemer er så skittent at det kan bli ødelagt

Opp mot to måneder

Planen har tidligere vært å få modulene av gårde fra verftet før sommeren, slik at man rekker det såkalte løftevinduet i Nordsjøen.

Vanligvis sikter man seg inn på å få gjort løfteoperasjonen – som er det mest kritiske – i juli. Men med en ferd fra Korea til Nordsjøen på opp mot to måneder, begynner det nå å bli kritisk, selv om det vil være mulig å gjøre løftene noe senere også.

Halvorsen har foreløpig ikke svart på spørsmål om hva som er deadline for avreise for å nå løftevinduet.

Martin Linge er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, like ved grensen til britisk sokkel. Prosjektet har støtt på store problemer underveis, særlig i prosjekteringen fra franske Technip.

Disse problemene har fulgt med videre inn i byggeprosessen på det koreanske verftet, og modulene er fortsatt langt fra ferdige, etter hva Teknisk Ukeblad erfarer.

Det kom blant annet frem i en tilsynsrapport fra Petroleumstilsynet (Ptil) tidligere i vår. Der kommer det også frem at Total ikke følger egne prosedyrer for såkalt preservering av utstyr og systemer. Det betyr at helt nytt utsyr ikke blir godt nok tatt vare på, og står i fare for å bli ubrukelig.

Prosjektet har foreløpig gått på en kostnadssmell på om lag 10,4 milliarder kroner. Ptil varslet at ytterligere overskridelser kunne finne sted som følge av den manglende preserveringen.

Forventet å se plattform-moduler klar til avreise: I stedet fant de et prosjekt med alvorlige problemer

– Konsekvensen av kort løftesesong

Ytterligere milliardkostnader kan det også bli dersom partnerskapet i Martin Linge velger å la modulene bli liggende på verftet i Korea.

Dette har nemlig skjedd før. I 2015 måtte Total bestemme seg for å la modulene være lenger på verftet. Det førte til utgifter i milliardklassen.

– Da vi tok denne beslutningen måtte vi reforhandle kontrakten vi hadde på hook-up og installasjon. Der ligger det et kanselleringsgebyr, pluss at vi måtte forhandle ny kontrakt med vår løftekontraktør, fortalte nestleder i Martin Linge-utbyggingen Øyvind Fjellvang til Teknisk Ukeblad i 2015.

Han anslo utgiftene knyttet til utsettelsen til totalt 1,5 milliarder kroner.

– I tillegg har vi et flotell som vi skulle bruke i 2016. Det har vi nå ikke bruk for i 2017. Veldig mye av kostnadene dreier seg altså om kansellering av kontrakter, inngåelse av nye kontrakter og ett år ekstra opprettholdelse av prosjektorganisasjonen.

Det betyr trolig at dersom man ytterligere en gang velger å droppe årets løftevindu, vil milliardene fortsette balle på seg for prosjektet.

I 2015 sa Fjellvang følgende:

– Det som også skjer når vi utsetter, er at vi mister løftevinduet vi hadde sommeren 2016. Da blir fort en tre måneders forsinkelse til ett år. Det er det som er konsekvensen av en kort løftesesong i Nordsjøen.

To oljefelt godkjent med tre kvarters mellomrom: Det ene går som ei klokke i Nordsjøen. Det andre sliter i Korea

– Begynner å spøke

Ifølge analytiker hos Rystad Energy, Markus Nævestad er det mest vanlig å sikte seg inn på å gjøre løfteoperasjonene i juli.

– Offshore hook-up gjøres typisk i mai til september, uten at grensene er absoluttet. Selve løftet gjøres typisk i juli. Sjelden i september. Varigheten her varierer også, men selve løftet/løftene er mest kritiske med tanke på vær, sier han.

Han viser til at Ivar Aasen seilte tidlig i juni og var installert sent i juli. Edvard Grieg ble installert i midten av juli. Valemon ble løftet på plass tidlig i august, med sail-away tidlig juni. Gudrun ble løftet på plass sent i juli.

– Man sikter som regel på juli, og av og til august. Da burde man seile i juni. Sklir det mye utover det, så begynner det å spøke. Og dette er med topsides som ikke har hatt mye carryover som gjøres på verft. Noen har hatt carry-over som må gjøres offshore, sier han.