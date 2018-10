Da den amerikanske kystvakten fortalte at nedising av førerløse fly koster dem millioner, fikk Kim en forretningsidé

Ubemannede fly er allerede i bruk i blant annet søk-, rednings- og overvåkningsoppdrag. Et av problemene flyene treffer på, er ising på vingene som kan oppstå når flyet flyr gjennom skylag og fuktige områder. Ising kan oppstå over alt i atmosfæren under 6000 meter, men flyene er mest utsatt i områder med fuktighet og skyer. Det er et alvorlig problem; bare litt ising kan føre til at flyet mister kontroll.