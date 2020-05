Økern, Oslo: Det er ikke hver dag man blir tildelt ansvaret for å utforme energisentralen til et bygg på 80.000 kvadratmeter. Økern Portal er Oslo Pensjonsforsikrings mest omfattende byggeprosjekt til nå. Den hesteskoformede kolossen er 25.000 kvadratmeter større enn The Hub, Norges romsligste hotell.