Corvus setter bygging av ny norsk batterifabrikk på pause

Batteriprodusenten Corvus på Midtun i Bergen hadde planer om å bygge ny fabrikk i nabokommunen Bjørnafjorden. Nå ligger det an til at planene legges på is, melder Bergens Tidende.

Det var Os & og Fusaposten som meldte om nyheten først.

Corvus produserer batteripakker til maritime applikasjoner. De åpnet sin fabrikk i Bergen i 2019, som har en produksjonskapasitet på 400 megawattimer. Allerede i 2021 var det klart at kapasiteten her ville bli sprengt i løpet av 2023.

En fabrikk i USA var første springbrett. Den har en kapasitet på 200 megawattimer, og åpnet i januar. Deretter var planen en ny fabrikk i Norge, som etter planen skulle etableres i Lyseparken sør for Bergen i 2024.

Amerikansk snublesten

Det er den amerikanske industrisatsingen Inflation Reduction Act (IRA) som sparker ben for Corvus' planer i Norge. Direktør Geir Bjørkeli sier til BT at amerikanske støtteordninger for batteriproduksjon betyr at de ville fått en halv milliard kroner i støtte ved å bygge tilsvarende fabrikk i USA.

Corvus åpnet fabrikken i Bellingham i USA 23. januar. Årsproduksjonen er på 200 MWh. Foto: Corvus

– Batterifabrikker får nå ti dollar pr kilowattime. Det betyr at produksjonslinjen vi har på Midtun ville få 6000 kroner i timen i støtte i Amerika sier Bjørkeli til avisen.

Dermed setter de fabrikken i Bjørnafjorden på hold inntil videre, til eventuelle mottiltak fra EU kommer på plass. Bjørkeli sier at de vil bruke de kommende månedene på å undersøke hva som gjøres fra myndighetshold.

Bjørkeli er åpen om at utspillet handler om at han ønsker å drive politisk press, og at det er for stor usikkerhet om støtteordninger for batteriproduksjon i Europa.

Flere vender blikket mot USA

Corvus' situasjon er ikke unik i Europa. De rause amerikanske ordningene som skal sørge for større produksjon av batterier og tilknyttet teknologi i USA og land de har frihandelsavtaler med, har blant annet ført til usikkerhet om hvorvidt svenske Northvolt vil etablere en fabrikk i Nord-Tyskland som planlagt.

Også Tesla har endret fokus, og satt inn støtet på batteriproduksjon i USA foran Tyskland etter at IRA-ordningen ble klar.

For amerikanerne handler det om at de ønsker å gjøre seg mindre avhengige av kinesisk import. Det samme ønsket har EU, men IRA-ordningene gir en fare for at det stikkes kjepper i hjulene for dette.

Ifølge en analyse fra Transport & Environment vil europeisk batteriproduksjon i stor grad være uavhengig av kinesisk batteriimport i 2027, da det er ventet at den europeiske batteriproduksjonskapasiteten vil være over 1 terawattime i det året.

Transport & Environment er blant de som har tatt til orde for at EU må komme på banen med insentiver som sikrer høy takt på investeringene i batteriproduksjon her. De har foreslått et felleseuropeisk fond som støtter etablering av produksjon av grønn teknologi.