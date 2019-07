ConocoPhillips bruker 6 milliarder på å gjenopplive Tor-feltet

Utbyggingsplanen for prosjektet Tor II ble mandag overlevert til Olje- og energidepartementet. Den samlede investeringen er på mellom 6 og 6,5 milliarder kroner.

– Etter å ha produsert på Tor-feltet i 37 år er vi nå stolte over å kunne gjenutbygge feltet og med det få en samlet levetid på mer enn 60 års produksjon fra Tor, sier regiondirektør Trond-Erik Johansen i ConocoPhillips til Sysla.

Selskapet er operatør på feltet, mens Total, Vår Energi, Equinor og Petoro er partnere.

– Tor II er et robust prosjekt som utnytter tilgjengelig kapasitet i Ekofisk-området for prosessering og transport, legger Johansen til.

Tilknyttes Ekofisk

Tor II skal bygges ut med to havbunnsrammer og åtte produksjonsbrønner. Havbunnsanlegget skal knyttes til Ekofisk-feltet, som ligger om lag 13 kilometer lenger sørvest i Nordsjøen.

– Det er svært gledelig at et selskapene har funnet en sikker måte å hente ut mer verdier fra Tor-feltet. Tor II-prosjektet er et eksempel på at aktiv innsats og nye løsninger kan skape store verdier også fra felt som tidligere har vært produsert, sier statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp) som mottok rapporten.

Feltet vil være lønnsomt med en oljepris under 30 dollar fatet. I dag er prisen drøyt 66 dollar. De utvinnbare reservene er anslått til mellom 60 og 70 millioner fat oljeekvivalenter, primært olje.

Produksjonen er ventet å starte mot slutten av neste år. Den nye utbyggingen innebærer at Tor-feltet samlet sett vil produsere i over 60 år.