I forrige uke haglet beskyldningene mot Conoco Phillips, et av de største utenlandske operatørselskapene på norsk sokkel, i Oslo tingrett. Oljeselskapet ble beskyldt for å ha «misligholdt plikten» til å teste sprinkleranlegget på livbåtene på Ekofisk-feltet og for å ha en «lemfeldig tilnærming» til HMS-spørsmålene i saken.