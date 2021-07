Bruksområder for CO2

CO₂ er ikke bare negativt – er også råvare og nødvendig ingrediens

Industrien verden over står overfor et CO₂ -paradoks. Målet er et klimanøytralt samfunn, uten CO₂-utslipp fra fossile energikilder. Men CO₂ er mer enn en uønsket drivhusgass, det er også en råvare og en nødvendig innsatsfaktor i en rekke industrielle prosesser.