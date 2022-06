CNN: Biden sender luftvern til Ukraina – det kan være Nasams

USA er i ferd med å bidra med luftvern til Ukraina.

CNN meldte søndag kveld at president Joe Biden kommer til å offentliggjøre dette under G7-møtet denne uka, og at det kan være snakk om Nasams.

Dette er et norskutviklet luftvernsystem som produseres og selges av Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og amerikanske Raytheon.

NTB siterer nyhetsbyrået AP, som også viser til en anonym kilde som hevder at USA kommer til å donere Nasams.

Her er det ikke snakk om at USA henter våpnene fra eget lager, men at det anskaffes fra industrien – som i dette tilfellet altså vil være Raytheon.

På ønskelista

Nasams var på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs ønskeliste da han talte til Stortinget i mai.

Nasams er en forkortelse for «Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System» og ble tatt i bruk av Forsvaret i 1994 før det ble fullt operativt fire år senere. I 2007 var en oppgradering på plass, Nasams II, mens det som kalles Nasams III ble operativt i Norge våren 2020.

Nasams, med sine Amraam-missiler, har atskillig større rekkevidde enn de såkalte manpads («man-portable air-defense system») av typen FIM-92 Stinger som USA så langt har donert 1400 av.

Nasams brukes i dag av tolv nasjoner, inkludert USA. Her er luftvernet plassert i og rundt Washington D.C. og beskytter blant annet viktige bygninger som Det hvite hus i den amerikanske hovedstadsregionen (NCR).

Nasams-nasjonene Det er i dag tolv nasjoner som bruker eller er i ferd med å ta Nasams i bruk: Australia, Chile, Finland, Indonesia, Litauen, Nederland, Norge, Oman, Qatar, Spania, Ungarn og USA. I tillegg benytter Hellas, Polen og Tyrkia komponenter fra Nasams.

Dette er en stor eksportsuksess for KDA og samarbeidspartneren gjennom 54 år, Raytheon.

I perioden 2018-2020 solgte kongsbergselskapet Nasams for over 13 milliarder kroner.

Venstre-leder Guri Melby har overfor VG tatt til orde for at Norge også bør donere både Nasams og missilet NSM til Ukraina.

USA kunngjorde i forrige uke sin trettende våpenpakke til Ukraina siden Russland angrep landet for fire måneder siden. Den besto blant annet av ytterligere fire M142 HIMARS («high mobility artillery rocket system») i tillegg til de fire som allerede er donert.