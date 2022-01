CES 2022 i bilder

Rett før jul gikk spekulasjonene om hvorvidt CES ville bli avlyst for andre gang som følge av pandemien. Store selskaper som LG, GM, Facebook og Microsoft kastet kortene, noe som førte til usikkerhet om hvorvidt det hele ville bli et arrangement i fysisk form i 2022. I fjor ble som kjent CES avviklet kun digitalt som følge av koronasituasjonen.

Heldigvis for alle teknologiinteresserte holdt mange nok utstillere stand, slik at arrangementet kunne avholdes. Riktignok var det noen åpne plasser i utstillingshallene etter selskaper som valgte å utebli. For TU, som uansett aldri kommer over alt på CES, var det likevel mer enn nok utstillere å hente inspirasjon og kunnskap fra.

Det helt spesielle med CES er omfanget av teknologi som blir presentert i løpet av få dager i starten av januar hvert år. Det finnes enkeltkonferanser som er bedre innenfor både helse, telekom, transport og IT. Men ingen gir en så bred dekning av hvordan teknologien utvikler seg i samfunnet. Det er dette som gjør CES unik og som gjør konferansen spesielt interessant for verdens eldste polytekniske tidsskrift, Teknisk Ukeblad.

Bla deg gjennom bildegalleriet under for å få noen smakebiter på hva CES 2022 hadde å by på.

