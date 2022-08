Den kinesiske batteriprodusenten CATL skal bygge batterifabrikk i Ungarn. Fabrikken blir av det store slaget, med en årlig produksjonskapasitet på 100 gigawattimer. Til dette investerer de 7,3 milliarder euro, tilsvarende 71 milliarder kroner.

Fabrikken skal etableres øst i landet, og byggingen skal starte i år. Byggetiden skal være inntil 64 måneder, skriver Reuters. Batterifabrikken ligger an til å bli den største i Europa når den er ferdigstilt.

Dette blir CATLs andre europeiske batterifabrikk. Den første er etablert øst i Tyskland.

Europeisk bilindustri har stort behov for batterier til elbilproduksjon. På kundelisten har CATL blant annet Mercedes-Benz, BMW, Stellantis, Tesla og Volkswagen. Disse bilprodusentene, med unntak av Tesla, har fra før av bilproduksjon i Ungarn, men det er Mercedes som står først på listen over kunder til å motta batterier fra den nye fabrikken, skriver Autonews.

Mercedes først ut

Mercedes har planer om å ha en produksjonskapasitet på 200 gigawattimer innen utgangen av tiåret, og har lagt inn den største ordren fra fabrikken i Ungarn, skriver bilprodusenten i en pressemelding.

De sier ikke hvor stor ordren er. Cellene som produseres der skal ifølge Mercedes brukes i deres neste generasjon av elbiler. Mercedes har som mål å utelukkende produsere elbiler.

Stor økning i kapasitet

CATLs fabrikk ligger an til å bli en av de største i Europa. Fra før av er det annonsert mange planer. En oversikt fra pv-magazine fra februar i år viser at det på det tidspunktet var kjente planer for 35 storskala batterifabrikker i Europa frem mot 2035.

Innen utgangen av tiåret er det ventet at europeiske batterifabrikker skal produsere 600–870 gigawattimer i året. Det tilsvarer 43 prosent av det ventede verdensmarkedet, skriver de.

Tallene stammer fra konsulentselskapet Delta-EE, som hevder at det er Tesla, Northvolt og LG Chem som ligger an til å bli de største batteriprodusentene i Europa i 2030. De estimerer at disse vil stå for 27 prosent av produksjonskapasitet det året.