Byton skal være i ferd med å starte opp igjen

Byton gikk inn i dvalemodus i juli, etter at de havnet i knipe som følge av koronasituasjonen. Planen var da å gjenoppta driften etter seks måneder. I mellomtiden er det kun 100 personer som jobber i selskapet, ved hovedkvarteret i Nanjing i Kina. De fleste andre er permittert.

Nå skal imidlertid Byton ha sendt inn en søknad om å etablere et nytt foretak i Kina, melder den kinesiske bilindustriavisen Gasgoo.

Det nye foretaket skal hete Shengteng, og planen er angivelig at det er det nye selskapet som skal produsere Byton M-Byte. Bedriften skal ha en plan om å sikre investeringer tilsvarende 2,5 milliarder kroner, og at de skal få hjelp av den kinesiske bilprodusenten FAW til å produsere bilen. FAW er en betydelig investor i Byton.

De skal ifølge Kr-asia.com også ha inngått en avtale med en kinesisk elektronikkprodusent om leveranser av deler til elbilen.

Skal doble bemanningen

Innen to uker skal Byton doble bemanningen, og ha 200 personer i arbeid, skriver nettstedet. Det er også ventet at Shengteng skal få en forretningslisens innen utgangen av august, skriver de.

Selv om Byton i det store og hele har gått i dvale, skal hovedkontoret i Kina ha fortsatt å jobbe for produksjon av M-Byte.

Målet har vært produksjonsstart i september. Hvorvidt de faktisk klarer å stable dette på beina gjenstår å se.

Byton skulle etter planen levere ut biler til kunder i Kina nærmere nyttår, og til norske kunder fra høsten 2021. Hva som nå skjer nå er uklart.

Jobber fortsatt mot norgeslansering neste høst

I mars ble det kjent at Byton hadde inngått avtale med Hedin Automotive skulle være salgs- og servicepartner for Byton i Norge. I mai meldte de at Espen Dalby Johansen, tidligere salgsdirektør i Porsche Norge, skulle bli distributørens norgessjef for Byton.

Kommunikasjonssjef i Hedin Automotive, Sissel Wiedenmann, sier til TU at de venter på informasjon fra Byton.

– Vi er i dialog med dem, og vet at de jobber med løsninger, men vi kan ikke bekrefte noe nå, sier hun.

Hun legger til at de fortsatt er positive, og jobber mot en norgeslansering neste høst, slik den opprinnelige planen er. Selv om de har fått lite informasjon siden pausen ble kunngjort, sier Wiedenmann at de har fått positive indikasjoner.

Selv om Byton har krøpet inn i skallet, skal det fortsatt være aktivitet ved produsentens Europa-kontor, forteller hun.