Byggskadefond advarer: Massivtre sprekker i flere danske bygg

Bygging med tre blir stadig mer populært i Danmark, men det er ikke alle i byggebransjen som har forstått at man må være veldig nøye med å beskytte massivtre-elementene mot fukt i byggefasen.

Det viser den danske Byggeskadefondens kontroller av nye byggverk hvor det er brukt massivtre, som også kalles CLT (Cross Laminated Timber, red.)

«Ved 1-årskontrollen av noen CLT-byggverk har Byggeskadefonden registrert store sprekkdannelser, mangelfull tetning av sammenføyninger, dannelse av muggsopp og andre tegn på at CLT-treelementene har tatt opp fukt i byggefasen», står det i en pressemelding fra Byggeskadefonden.

Fondets medarbeidere har på noen byggeplasser sett massivtre-elementer som står ubeskyttede mot regn og i direkte kontakt med betongdekker som inneholder store mengder vann og derfor kan avgi fukt. Og det er en oppskrift på problemer, forklarer fondet i pressemeldingen.

I noen bygg av massivtre utgjør elementene også overflatene til bygget. Derfor blir sprekkene også veldig synlige for beboerne. Foto: Byggeskadefonden

«CLT-elementene er tørre når de leveres fra fabrikken. Elementene utvider seg hvis de tar opp fuktighet. Når boligene varmes opp, trekker elementene seg sammen igjen og sprekker», forklarer meldingen.

Fondet har registrert millimeterbrede sprekker i elementene og enda større i sammenføyningene mellom vegger og tak.

Ikke bruk på våtrom og i hus uten takutspring

Fondet understreker at de ikke betrakter massivtre-bygg som risikofylte i seg selv – hvis man ellers følger de anbefalingene som er utarbeidet for bygging med tre.

Blant annet bør man ifølge fondet ikke bruke massivtre-elementer til bygninger uten skikkelige utspring eller fasader uten beskyttelse av konstruksjonen. Elementene egner seg heller ikke til konstruksjoner mot bakken eller til våtrom.

Det er i tillegg nødvendig å dekke over CLT-byggene i byggeperioden og være svært påpasselig under byggingen for å unngå fuktskader, skriver fondet i pressemeldingen.

Tusenvis av treboliger på gang

I København planlegges for tiden et boligkvarter i Ørestad med 2000 boliger som skal oppføres med tre som gjennomgående materiale. Og i Nyborg vil godseier Gregers Christian Juel føre opp en bydel med 1150 boliger i tre. I tillegg har boligminister Kaare Dybvad (S) nedsatt en arbeidsgruppe som skal sørge for at lovgivningen ikke gjør bygging med tre ufordelaktig i forhold til bygging med betong.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.dk