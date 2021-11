Byggisolasjon av popkorn er på vei til markedet

Det fremgår ikke av pressemeldingen om det lukter kinosal ved fakultetet for skogbruksvitenskap ved Universitetet i Göttingen. Men ved Institutt for kjemi og prosessteknologi av komposittmaterialer har forskere etter mange års arbeid utviklet en ny metode for å fremstille både varmeisolerende og brannsikkert materiale fra ekspanderende maiskjerner – også kjent som popkorn – som kan være et bærekraftig alternativ til dagens petrokjemiske isolasjonsmaterialer i bygg.

– Den nye prosessen, inspirert av prosesser i plastindustrien, muliggjør kostnadseffektiv produksjon av isolasjonsplater i industriell skala. Spesielt når det gjelder isolasjon av bygninger, vil det sikre at naturlige isolasjonsmaterialer ikke lenger bare er et nisjeprodukt, sier professor Alireza Kharazipour, leder for forskningsgruppen.

Universitetet i Göttingen har nettopp inngått en lisens med det tyske isolasjonsselskapet Bachl Group for masseproduksjon av popkornplatene.

– Vi er glade for at vi sammen med universitetet kan bringe et så innovativt produkt til markedet som popkornisolasjon, sier Michael Küblbeck, direktør for Bachl Group.

Kharazipours gruppe har lenge jobbet med metoder for å bearbeide maisfibre til materialer for industrien, og har blant annet tidligere lansert en fiberplate av popkorn blandet med treflis for møbelproduksjon, og en veldig lett sandwichplate med popkornfyll i midten.

Ettersom den nye produksjonsmetoden gjør popkornplatene fuktbestandige, kan man tenke seg flere anvendelser av dem enn andre plantebaserte isolasjonsmaterialer, lyder det i meldingen.

Artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.