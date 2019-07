Byggingeniør-spirene vil til storbyene: Her står to av tre plasser ledige

Årets søkertall er klare, og de viser en klar trend: Fremtidige byggingeniører vil studere på NTNU i Trondheim og i Oslo.

Vi har hentet ut tallene, og i tabellen under ser du hvor i landet som det tilbys byggingeniør-utdannelse, hvor mange søkere hvert studiested har og hvor mange som er tilbudt plass.

NTNU og OsloMet

NTNU er klart mest populært. 849 søkere har førstevalget sitt på et av de ulike studiestedene til universitet – Gjøvik, Ålesund eller Trondheim. Men det er bare 375 plasser.

På OsloMet har 251 personer byggingeniørstudiet på førsteplass, men det er kun planlagt for 155 studieplasser. Likevel har 245 fått tilbud om studieplass, som betyr at studiestedet regner med at mange takker nei.

Ledige plasser i nord

På VVS-studiet ved Universitetet i Tromsø var det opprettet 50 studieplasser for kommende år, men bare 16 har fått tilbud om plass. Dermed står to av tre plasser tomme foreløpig.

Det er håp for dem som ikke kom inn på førstevalget, om du velger å flytte nord, sør, øst eller vest. Her er det fremdeles mulig å søke seg inn. Selv om det i tabellen over viser at det er flere tilbudte plasser til kvalifiserte søkere enn det er planlagte studieplasser, så regner studiestedene med at noen som har fått tilbud vil takke nei, og at det derfor vil bli mulig for de på venteliste å få plass.

Omtrent samme situasjon er det på byggingeniørstudiet i Førde. Her er det 35 planlagte studieplasser. Bare 9 har fått tilbud om plass – altså er det 26 ledige plasser.

Færrest elever er tatt opp ved byggingeniørstudiet i Mo i Rana. Her er det foreløpig bare fire studenter kommende studieår, gitt at de fire faktisk takker ja til plassen.

Her er lista over hvor de som går med en drøm om å bli byggingeniør kan søke: