Bygging av nytt dobbeltspor til Eidsvoll begynner i år

Tirsdag signerte Bane Nor og NCC Norge AS kontrakten som skal sørge for å få det nye dobbeltsporet på plass. Byggearbeidene starter allerede i løpet av 2018.

– Dobbeltsporet vi skal bygge i Eidsvoll, er et viktig bidrag til at vi når samfunnsmålet om en reisetid fra Oslo til Hamar på under én time og med halvtimesfrekvenser i 2026, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor i en pressemelding.

NCC skal bygge dobbeltspor langs Gardermobanen og den 9 kilometer lange strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord. Kontraktssummen er på 1,625 milliarder kroner.

I løpet av våren neste år planlegger Bane Nor å inngå kontrakt for bygging av 4,5 kilometer med dobbeltspor på strekningen Eidsvold nord til Langset. I 2023 åpner denne siste delen av dobbeltsporet, og da er det sammenhengende dobbeltspor gjennom hele Eidsvoll.