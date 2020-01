Bygges på skateboard-plattform: Hyundai og Kia satser én milliard på britisk elvarebil

Hyundai og Kia investerer 100 millioner euro – rundt en milliard kroner – i Arrival. Det London-baserte selskapet er i ferd med å starte opp produksjon av elektriske varebiler, og ifølge en pressemelding skal de koreanske gigantene og den vesle briten utvikle kjøretøyene sammen.

Arrival skal bygges i mikrofabrikker, i nærheten av kunden. Foto: Arrival

Billigere enn diesel

Arrival-bilene ser ut til å komme rett fra en Pixar-film, og selve bærebjelken i prosjektet er at elvarebilene ikke skal koste mer – aller helst mindre – enn tilsvarende fossildrevne varebiler. Når driftsutgiftene i tillegg skal være rundt halvparten av kostnadene ved en dieseldrevet varebil, håper Arrival at kundene lett lar seg lokke over på nullutslippstransport.

Bilene skal bygges på en såkalt skateboard-plattform, og skal enkelt kunne bygges i ulike størrelser – alt etter kundens ønske.

Bak Arrival står den russiske milliardæren Denis Sverdlov. Foto: Arrival

Bygges lokalt

En annen kongstanke er at Arrival-bilene skal lages i mikrofabrikker i nærheten av kundene. Arrival har ikke røpet mye om teknologien i bilene, bortsett fra at varebilene skal være spesielt lette, og ha rekkevidde på inntil 300 kilometer.

Tidligere har Arrival opplyst at de selv bygger rubbel og bit av egne komponenter, men dette kan muligens forandre seg med Hyundai og Kia på laget. Varebilene vil få autonome egenskaper, med software fra BlackBerry.

– Vi stiller spørsmål ved alt i bilbransjen. Vi vil gjøre alle disse sprø mobilitetsvisjonene som du ser i filmer til virkelighet, sier Deep Bhogal, som er produktsjef i London-selskapet.

Putin-minister

Selskapet har 800 ansatte i fem land. Arrival ble stiftet i 2015 av den russiske telekom-milliardæren Denis Sverdlov, som blant annet har bakgrunn som teknologi- og kommunikasjonsminister i Putins regjering. Ifølge CleanTecnica har Sverdlov antydet at selskapet på sikt også vil inn på personbilmarkedet.

Royal Mail er blant kundene som har fått teste den elektriske varebilen. Foto: Arrival

Arrival har allerede inngått avtaler om at DHL, UPS, Royal Mail og John Lewis skal prøve ut varebilene. Full produksjon skal starte opp neste år.

Hissig Mustang

Arrival er for øvrig søsterselskapet til et annet spennende elbilselskap: Charge Cars, som skal lage 499 eksemplarer av en elektrisk Mustang som faktisk ser ut som den originale Ford Mustang. Bilen er bygget på basis av den ikoniske 60-tallsklassikeren, og byr på rundt 500 hestekrefter, firehjulstrekk, 1200 newtonmeter – og en prislapp på tre-fire millioner kroner.

Denis Sverdlov står også bak Roborace, et selskap som utvikler autonome racerbiler.