På søndag ble en ny modul til den kinesiske romstasjonen skutt opp med Kinas Long March 5B-rakett.

Wentian-modulen på 23 tonn er den andre av totalt tre moduler, og inneholder inneholder blant annet romstasjonens fremdrift- og orienteringssystem samt en utvendig robotarm.

Long March 5B er Kinas kraftigste rakett og kan frakte 25 tonn nyttelast til en lav jordbane. Den er én av fire raketter som kan skyte opp nyttelaster på mer enn 20 tonn til en lav jordbane på nåværende tidspunkt.

Modulen nådde romstasjonen 13 timer etter oppskytningen. Romstasjonen ligger i en bane på omkring 390 kilometer over overflaten og har en inklinasjon på 41 grader. Inklinasjon er banens vinkel med ekvator.

Det er rakettens første steg som nå er ute av kontroll. Dem sylinderformede delen er 33 meter lang, har en diameter på 5 meter og en tørrvekt på omkring 22 tonn, altså vekten til raketten etter at drivstoffet er forbrent. Det amerikanske forskningssenteret Aerospace Corporation anslår at omtrent 20 - 40 prosent av stegets masse vil nå overflaten, imens resten brenner opp i atmosfæren.

Rakettdelens anslåtte nedslagsfelt. Det er ventet at raketten faller ned langs én av de markerte banene. Skjermbilde: Aerospace Corporation

Den elliptiske baneformen gjør det komplisert å vite hvor delen vil treffe jordoverflaten, selv om inklinasjonen på 41 grader tilsier at objektet ventes å treffe jorda et sted mellom 41 grader nord og 41 grader sør. Norge og mesteparten av Europa er derfor utenfor det potensielle nedslagsfeltet.

Etterhvert som det bremses ned av den tynne luften i toppen av atmosfæren vil det være mulig å komme med mer nøyaktige prediksjoner. Selv om rakettdelens masse og form er kjent, er det usikkert hvordan den er orientert i rommet, noe som kompliserer friksjonsberegninger.

Aerospace Corporation bruker data fra det amerikanske forsvarets romovervåkningsnettverk til å spore delen. Nettverket samler inn data fra radarer og optiske teleskop fra forskjellige steder i verden. Rakettdelen har ID-nummer 53240 i den amerikanske satellittkatalogen SATCAT.

Fredag kl 13.00 ligger banens høyeste punkt 289 kilometer over overflaten, og det laveste 179 kilometer over overflaten, ifølge katalogdata.

Ikke første gang

De fleste romraketter er bygd for kontrollert nedfall av rakettdelene. Long March 5B-raketten skiller seg ut ved at det første steget ikke foretar en kontrollert nedbremsing eller faller ned på et forhåndsbestemt sted etter å ha levert nyttelasten, men i stedet blir igjen i rommet i en lav og ustabil bane.

Det er ikke første gang deler fra den samme kinesiske rakett-typen har forårsaket frykt over et ukontrollert nedfall.

Da den første Tiangong-modulen ble skutt opp i mai i fjor ramlet rakettdeler ned i Indiahavet etter å ha sirklet rundt jorda i 4 dager. Da Kina først Testet Long March 5B-raketten i 2020 ramlet deler ned i Elfenbenskysten. Blant annet skal et 12-meter langt rør ha truffet landsbyen Mahounou. Ingen ble skadet i hendelsen.

– Dette er unødvendig, vi har teknologien til å løse dette problemet, sier astrofysiker Jonathan McDowell til The Verge

– Raketten er bare designet for én enkeltforbrenning. Så vi må bare vente på at den faller tilbake til jorda etter hvert som banen forfaller.

NASA kritiserer

Kinas forhold til romsøppel og rakettdeler som faller ned har fått kritikk fra flere hold.

– Det er tydelig at Kina ikke klarer å oppfylle ansvarlige standarder angående romskrot. Det er avgjørende at Kina og alle romfartsnasjoner handler ansvarlig og transparent i rommet for å sikre sikkerhet, stabilitet og langsiktig bærekraft for romfartsaktivitet, sa Nasa-sjef Bill Nelson i en pressemelding i etterkant fjorårets Long March-oppskytning.

Den tredje og siste Tiangong-modulen er planlagt skutt opp med en Long March 5B-rakett i oktober.