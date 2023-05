Mengden plast er anslått til 23,5 kílo per kvadratmeter bygg, og den er ikke ventet å bli redusert. Den voldsomme veksten i plastavfall er et resultat av at bruken av plast i bygg har økt kraftig. Økningen har vart så lenge at nå begynner bygg fulle av plast å nå slutten av sin levealder og bli klare for riving eller omfattende rehabilitering.