Bygg sjøkabel fra Nord-Norge

Det er generelt akseptert at Norge skal planlegge for et overskudd i kraftproduksjonen. Og det er en ambisjon om at vi skal være ledende i utviklingen av havkraft, med spesiell innsats for flytende vindkraft. I den senere tiden er det også blitt oppmerksomhet om for liten nettkapasitet mellom nord og sør.

Det er påpekt at noen aktører tjener milliarder på denne flaskehalsen med overføring gjennom det svenske nettet. Noen mener at flaskehalsen ikke bør fjernes før det er styring på krafteksporten ut av landet. Men med politisk vilje kan krafteksporten reguleres raskt. Men det tar flere år å gjennomføre større prosjekter for økt nettkapasitet. Med et antatt behov for økt nettkapasitet og et ønske om å legge til rette for ny kraftproduksjon gjennom flytende havvind, kan en sjøkabel fra Nord-Norge og sørover være interessant.

Sjøkabel kan gå raskt

For Norge, og for verden forøvrig, er utvikling innen flytende havvind spesielt viktig, mener Njål Sæter. Foto: Privat

Kabelen til Tyskland, NorLink, er 623 kilometer lang med kapasitet på 1400 megawatt (MW). Konsesjonssøknaden ble sendt i 2013, og investeringsbeslutningen kom i 2015. I mars 2021 var den ferdig installert. Sjøkabel kan gi mulighet for relativt rask gjennomføring.

På formiddagen 15. august viste Statnetts nettside at overføringen fra Nord-Norge til Sverige var 560 MW og 520 MW til Midt-Norge. Likevel ble store vannvolumer ikke utnyttet.

Luftlinjeavstand mellom eksempelvis Narvik og Kristiansund er 738 kilometer. Det bør være mulig innenfor realistisk lengde å finne egnede geografiske steder for tilknytningen på land. Og det vil være mulig å gjennomføre prosjektet innen 2030, kanskje flere år før.

Statnetts planer inkluderer forsterkning fra Nord- til Midt-Norge frem til år 2040. Det er sannsynligvis en del utfordringer med kabelføringer over fjell og dal med hensyn til estetikk, tilgjengelighet og eiendomsinteresser. Det kan være at oppgraderinger for overføring gjennom Sverige er mer realistisk. Men sjøkabel kan ha ringvirkninger for havkraft og aktiviteten i landsdelen. (Samarbeidet med Sverige er selvsagt viktig. Sverige er også interessert i teknologiutvikling rundt sjøkabel og havkraft.)

Kost-nytte-vurdering

Kraftutveksling mellom Nord-Norge og Nord-Sverige er utbredt, men ikke mellom Nord-Norge og Sør-Norge. Artikkelforfatteren mener det bør bygges en kabel offshore fra nord til sør som kan sørge får utveksling mellom alle landsdelene i Norge.

NordLink kostet ca. 1,7 milliarder euro – 17 milliarder kroner. En offshorekabel fra Nord-Norge blir en stor kostnad, kanskje mer enn 20 milliarder. Det er sannsynligvis ikke en utfordring for Statnett å gjennomføre et slikt prosjekt. I 2021 informerte Statnett at de antar samlede investeringer mellom 60 og 100 milliarder frem til år 2030. Og det er mye kompetanse på offshoreprosjekter i Norge. Men nytteverdien må selvsagt være i forhold til kostnaden.

Med antatt mulighet for såkalt hybrid kabel kan kabelen redusere kostnadene for tilknytning av fremtidig havkraft. Kanskje dette i starten også kan knyttes mot elektrifiseringen av plattformer slik at oljeselskapene får et ekstra incentiv til utvikling av havkraft (vind). En kabel vil passere Haltenbanken, der elektrifisering av plattformer er ønsket.

Industriutvikling

Norge skal bli stor på havkraft. Med mulig unntak av kysten lengst sør i landet tilsier avstander at havkraft skal knyttes opp mot det norske kraftsystemet. Sjøkabel kan være et prosjekt som hjelper til på den veien. Det er viktig for utvikling i industrien at det legges til rette for prosjekter i hjemme-markedet, slik at en kan få prøve ut teknologi og med det få muligheter for eksport av teknologi.

Det er gjerne langs kysten det er mest aktivitet. Kanskje er det mulig med avtak fra offshorekabel inn fjorder. Drift av kabel og utbygging av havkraft i Norskehavet tidligere enn det som ellers ville bli aktuelt, kan være positivt. Det kan være mulig å underbygge at offshorekabel også kan være interessant med hensyn til ringvirkninger på land.

Ambisjoner for utvikling av havvind og annen havkraft gjør at det er nødvendig å se utbyggingen i sammenheng med videre utvikling av nettkapasiteter, planer og behov for industrien og elektrifiseringen av produksjonen av gass og olje. For Norge, og for verden forøvrig, er utvikling innen flytende havvind spesielt viktig. Teknologien for bunnfast havvind omtales som relativt godt utviklet, og det er begrensede havområder som er aktuelle. En sjøkabel fra Nord-Norge og sørover vil kunne løse et behov for nettkapasitet og samtidig legge til rette for nye og spennende prosjekter.

Debattinnlegget ble først publisert i TU-magasinet, nr. 9/2022