Teslas salgsmål for 2023 var 1,8 millioner biler. Det holdt, viser selskapets tall. Med 1,808 millioner solgte biler beholdt den amerikanske produsenten tittelen som verdens største elbilprodusent også i 2023.

Men kinesiske BYD puster dem i nakken. I 2023 solgte de 1,574 millioner elbiler, og i fjerde kvartal solgte de flere elbiler enn Tesla. Fortsetter de med det vil de mest sannsynlig ende opp som verdens største elbilprodusent i 2024.

BYD økte elbilsalget med 72,8 prosent i 2023 sammenlignet med 2022. Tesla rapporterte en vekst på 38 prosent i samme periode.

Mens Tesla selger biler i alle de største bilmarkedene, er BYDs salg for det meste konsentrert i Kina.

Utviklingen er likevel ikke overraskende.

De to selskapenes produktutvalg er forholdsvis ulikt. Teslas salg består i all hovedsak av to modeller, de relativt dyre Model Y og Model 3, mens BYD har et stort utvalg biler i forskjellige segmenter, mange av dem svært rimelige.

Startprisen for en den billigste modellen fra BYD i Kina er rundt 74.000 yuan (108.000 NOK), mens Teslas biler starter på rundt 261.000 yuan (382.000 NOK).

En kinesisk bilmarkedsanalytiker sier til South China Morning Post at BYDs salg i fjerde kvartal dro fordel av økende elbiletterspørsel i Kina og rabatterte priser.

At BYD solgte så mange biler i fjerde kvartal kan være et uttrykk for at kinesiske bilkjøpere ønsker å kjøpe billigere biler når utlånsrenten går opp, skriver Reuters.

Forbereder seg på å rulle inn i Europa

BYD er nå i ferd med å stikke spaden i jorda og starte bygging av sin første bilfabrikk i Europa.

Kinesiske myndigheter lanserte i 2015 den industrielle strategien «Made in China 2025». Den legger opp til at de skal være mer selvforsynt og eksportere egen teknologi.

For eksempel er det mål at landets to største elbilprodusenter skal generere ti prosent av sitt salg i andre markeder. Det er ifølge South China Morning Post ikke uttalt hvilke bilprodusenter myndighetene sikter til, men det antas at BYD er en av de to.

Samtidig gjør den amerikanske strategien «Inflation reduction act» som prioriterer støtte til biler bygget i Amerika at det vil være enklere for BYD å få fotfeste i Europa.

BYD har stor kostnadsfordel

Et notat fra den sveitsiske banken UBS påpeker at BYD ligger godt an til å slå beina under elbilsatsingen til tradisjonelle bilprodusenter i Europa. Dette fordi BYD allerede har en fortjenestemargin tilsvarende biler med forbrenningsmotor på sine elbiler.

Ifølge UBS er det en stor fordel for kinesiske aktører at det ikke finnes noen «disruptor» hjemmehørende i Europa, men kun tradisjonelle bilprodusenter som gjennomgår en elbilovergang i moderat hastighet.

En UBS-analytiker har tidligere sagt at de anslår at europeiske bilprodusenters markedsandel vil falle fra 81 prosent i 2022 til 58 prosent i 2030. Slår det til er det dramatisk for de som rammes.

UBS har plukket fra hverandre en BYD Seal, og kommet frem til at den bestod av 75 prosent egenproduserte deler. Det betyr lavere produksjonspris. De anslår at en Seal er 30 prosent billigere å produsere enn en Volkswagen ID.3 og 15 prosent billigere å produsere enn en Tesla Model 3.

UBS antar at det blir vanskelig, om ikke umulig, for europeiske bilprodusenter å kopiere kinesiske bilprodusenters kostnadsfordel, og at det derfor er svært høy risiko for at de tradisjonelle bilprodusentene i Europa kan bli veltet i hjemmemarkedet.