Kinesiske BYD ønsker å bygge bilfabrikk i Europa. Selskapet ser angivelig på flere muligheter, og har vært i samtaler med franske myndigheter.

Flere land skal være aktuelle, ifølge Car News China, som viser til en talsperson for BYD. Det skal også foregå samtaler med representanter for tyske og spanske myndigheter, skriver avisen, men Storbritannia hevdes å være utelukket som følge av brexit.

BYDs mål hevdes å være å bestemme plassering av sin første europeiske bilfabrikk i løpet av året, med produksjonsstart for den første BYD-modellen bygget i Europa i 2025.

En kilde i den franske regjeringen bekrefter ifølge den franske avisen Les Echos at samtaler med BYD pågår.

Vil trolig bygge nytt

Det er allerede kjent at BYD ønsker å begynne å produsere biler i Europa, og det har vært rykter om at de er i samtaler med Ford om å overta deres fabrikk i Saarlouis i Tyskland. Det er ifølge Autonews mer sannsynlig at BYD vil ønske å etablere en ny fabrikk fremfor å ta over en eksisterende.

BYD har allerede tilstedeværelse i Europa. De hadde tidligere en bussfabrikk i Frankrike. De har solgt biler i Norge siden 2021, som første europeiske marked. Dette er senere utvidet til flere land i Skandinavia, samt Tyskland, Spania og Storbritannia.

Modellutvalget øker, og bare i år vil det komme to nye modeller i salg her i landet.

Kinesiske bilprodusenter anses av mange som en betydelig risiko for europeiske bilprodusenter. En rapport fra Allianz Trade publisert tidligere denne måneden hevder at kinesiske produsenters inntog i Europa kan koste europeisk bilindustri sju milliarder euro i året i tapte inntekter innen 2030.

Stellantis-sjef Carlos Tavares sa tidligere i år at en invasjon av kinesiske biler i Europa kan tvinge eksisterende europeiske bilprodusenter til å redusere produksjonen betraktelig. Dette fordi kineiske biler i snitt er 8000–10.000 euro billigere enn sammenlignbare europeiske biler, ifølge Tavares.