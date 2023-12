BYD bygger bilfabrikk i Europa

Den kinesiske bilprodusenten BYD kunngjør at de skal bygge en bilfabrikk i Europa.

Fabrikken skal bygges i Szeged i Ungarn, ifølge en pressemelding. Dette er første gang en kinesisk bilprodusent bygger biler i Europa, ment for det europeiske markedet.

Szeged ligger sør i Ungarn, rett ved grensene til Serbia og Romania.

BYD hevder fabrikken vil skape tusenvis av jobber lokalt. Den skal bygges i flere faser og skal ifølge pressemeldingen ta i bruk avansert teknologi og ha høy grad av automatisert produksjon.

BYD har lansert fem biler i Europa de siste årene og har planer om å lansere tre nye det neste året.

Det har vært kjent at BYD har jobbet med å etablere minst én fabrikk i Europa det siste året. Både Frankrike og Spania skal angivelig ha vært aktuelle plasseringer.

BYD har fra før produksjon av busser i Ungarn. Det har trolig bidratt til at de velger nettopp dette landet for sin første bilfabrikk her.

– Veldig positivt

– Det er veldig positivt og viser at de satser i Europa, sier Frank Dunvold, administrerende direktør i den norske BYD-importøren RSA.

Han mener dette viser at BYD er langsiktige og vil ta en posisjon i Europa. For RSA får det også positive bieffekter, ved at transportkostnadene går ned. Frakt på skip har blitt veldig dyrt etter pandemien, påpeker Dunvold.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Høy miljøprofil når Nord-Norges mest trafikkerte gågate renoveres

For det europeiske markedet kan fabrikken også bety billigere biler. EU har, i motsetning til Norge, en ekstra importtariff på 10 prosent på biler importert fra Kina. Med egen fabrikk i Europa vil BYD konkurrere på lik linje med europeisk bilindustri.

Dunvold sier at BYD har store planer for vekst.

– De selger nå tre millioner biler på verdensbasis, dette er primært kinesisk salg, men de satser på eksport, så fremtiden ser lys ut, sier han.

BYD produserer nå rundt 300.000 biler i måneden, og veksten har gått raskt. Det er en utvikling Dunvold mener vi ikke har sett maken til i bilhistorien. Det er ingen andre bilprodusenter med kinesisk opphav som kan vise til vekst i nærheten av dette.

BYD tar trolig igjen Tesla

Tesla har lenge vært verdens største produsent av elbiler. I tredje kvartal i år var BYD svært nær ved å gå forbi dem på ren elbilproduksjon. Det var bare en håndfull som skilte dem – 3456 biler. Tesla solgte 435.059 biler i tredje kvartal.

Til sammenligning solgte Volkswagen-gruppen 209.394 elbiler i tredje kvartal. Det inkluderer alle merker, som Audi, Skoda og Volkswagen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Formel E blir mer energieffektiv

Det er ikke usannsynlig at BYD ender som verdens største elbilprodusent når fjerde kvartal gjøres opp.

BYD Tang er en kinesisk bil som har blitt et ganske vanlig syn på norske veier. Foto: Eirik Helland Urke

At BYD nå for alvor vil rulle inn i Europa, er neppe nyheter de etablerte bilprodusentene setter pris på. De har allerede vært vitne til at Tesla har fått opp betydelig produksjonskapasitet i Tyskland, samtidig som det går sånn passe for deres egen elbilproduksjon.

I Tyskland har Tesla en produksjonkapasitet på rundt 375.000 biler, og den er i ferd med å økes. BYDs kommende kapasitet er ukjent, men det er neppe grunn til å tro at de ikke vil satse stort.

Og mens Volkswagen hevder at markedet ikke lenger etterspør elbiler, stemmer ikke det for alle produsenter.

Bilprodusentorganisasjonen ACEAs tall viser at elbilandelen i perioden fra januar til og med november var 14,2 prosent, mot 11,1 prosent i fjor. Tesla er niende største bilmerke i EU, opp to plasser fra i fjor. De er EUs raskest voksende bilmerke i år.

Svake produsenter ønsker ikke elbilinsentiver

– Volkswagen og andre klorer seg fast og ønsker egentlig at elbilinsentivene fjernes i mange land. Mange europeiske produsenter er så svake at de ikke ønsker insentiver, men heller vil selge mest mulig diesel- og bensinbiler. Det er bare sånn de kan stå imot, sier Dunvold.

Tyskland avsluttet nærmest over natten sitt insentivprogram for elbiler forrige uke. Frankrike, den andre store europeiske bilproduksjonsnasjonen, har også strammet til sine elbilinsentiver.

– Det henger ikke på greip at Tyskland på klimatoppmøtet i forrige uke sier at de skal redusere CO 2 -utslippet og samtidig fjerner insentivene nå, sier Dunvold.

Han tror dette er et resultat av lobbyvirksomhet fra bilprodusenter som nå føler seg truet av Tesla og BYD.

– Men omveltningene i bilindustrien gir masse muligheter for oss som har BYD i Norge og andre nordiske land, sier han.