«Brannvegger skal i sin helhet bestå av ubrennbare materialer.» Sitatet er hentet fra en brosjyre om brannsikring utgitt av Direktoratet for byggkvalitet (Dibk.) I den samme brosjyren heter det at «for at en brannvegg skal ha tilfredsstillende mekanisk motstandsevne, må den i praksis utføres i mur eller betong.