Vi er vant til å tenke på Norge som et land med rikelig vannkraft. Selv om vi har fått en støkk i det siste med den lave vannstanden i magasinene. Vi har lagret magasinkapasitet på over 87 TWh og genereringskapasitet på over 30 GW. Det høres jo imponerende ut, men det er et par modifikasjoner. Magasinene er sjelden eller aldri helt fulle, og den totale genereringskapasiteten er sporadisk tilgjengelig. Den minste tilgjengelige effekten er rundt 25 GW, sier Jonas Kristiansen Nøland, som er førsteamanuensis i energiomforming og elektromagnetisme ved NTNU.