Oljeteknologiselskapet 4Subsea har fått uventet hjelp til å teste ulike materialer.

Da selskapet trengte raske resultater, for å finne ut hvilke materialer som egner seg best til å forhindre at rørkonstruksjoner på havbunnen blir slitt, ble løsningen en tur til smørebua.

I skisenteret til Olympiatoppen fikk de svarene de trengte.