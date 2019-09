Bruker dieseljuks-erstatningen til elbil-rabatter

Det er ikke småpenger Volkswagen har blitt tvunget til å betale i bøter etter utslippsskandalen «Dieselgate». Ifølge The Guardian har den tyske bilgiganten måttet punge ut med mer enn 270 milliarder kroner.

Noen av pengene har havnet i statskassen til den amerikanske delstaten Maine, og her har politikerne bestemt seg for å bruke pengene på å snu utslippsskandalen til noe positivt. Maine har fått over 240 millioner kroner i erstatning fra VW, og pengene er øremerket miljøforebyggende tiltak. Heretter skal ikke innbyggerne merke Dieselgate bare i lungene, men også i lommeboken.

– På høy tid å fase inn ny teknologi

Like før helgen annonserte Maine-guvernør Janet Mills det såkalte EV Accelerator Program, en ordning der bøtene fra VWs dieseljuks brukes til å sponse kjøp av nye, miljøvennlige biler. Det gis støtte til både rene elbiler og hybridbiler.

– Innbyggerne i Maine blar opp fem millioner dollar i året til oljeselskaper utenfor staten vår. Det er mye penger å bruke på bensin som bare blir til karbondioksid som vi pumper ut i atmosfæren. Vi kan gjøre noe bedre enn dette. Det er på høy tid å fase inn ny teknologi som vil lede denne staten inn i en fornybar fremtid, sa guvernør Mills hun introdusert programmet før helgen.

God uttelling for å kjøpe e-Golf

Innbyggerne i Maine kan få 1000 dollar i subsidier for en hybrid, og 2000 dollar for en ren elbil. Familier med lav inntekt og amerikanske urinnvånere vil få en enda større økonomisk fordel.

Kjøpere av elektriske biler kan i tillegg få inntil 7500 dollar i skattelette, så her er det fort gjort å spare i hvert fall 9500 dollar.

Hvor mye skattelette du får, avhenger av hvilken biltype du velger. En av bilene som får maks uttelling, og derfor er blant de mest attraktive å kjøpe, er Volkswagen sin egen e-Golf.