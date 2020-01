Bruker biovoks som varmebatteri – mener dagligvarebransjen bør få øynene opp for teknologien

Det bidrar til å avhjelpe tre problemer: Med effekttariff blir strømmen dyr når forbruket er høyt, et termisk batteri kan lagre varme når strømmen er rimelig og redusere strømregningen. Den andre fordelen – som forutsetter omfattende bruk i mange bygg – er at maksimal belastning på elnettet blir redusert. Det tredje elementet er at økt utbygging av fornybare energikilder skaper behov for å lagre strøm siden leveransen sjelden er synkron med behovet.