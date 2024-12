Brua fra 1952 sto godt imot den nest verste flommen i nyere tid

Ti fylkesveibruer i Vestland trenger rehabilitering, og fylket har nå lyst ut en kontrakt for arbeidet.

Det handler nesten bare om den ytre fernissen: Maling som har flasset av og overflaterust på stålet i bruene.

Fundamentene til enkelte av bruene har vært gjennom noen påkjenninger, men har klart seg godt.

– Spesielt Hellesundkanalen bru og Kvitheim bru er fine eksempler på bruer bygd på 1940- og 1950-tallet, sier bruforvalter Øyvind Sætra i Vestland fylkeskommune til TU.

– Håndverket på tørrmurte landkar og pilar er veldig bra og holder seg fortsatt godt, 70-80 år etter at de sto ferdig.

Skryter av konstruksjonen

Kvitheim bru går over elva mellom Melsvatnet og Lundarvatnet, rett nordøst for Vossevangen. Den ble åpnet for trafikk i 1952 og fikk nytt rekkverk i 2012.

– Brua har vært utsatt for flere store flommer, men har stått godt imot, opplyser Sætra.

Kvitheim bru ved Vossevangen. Bildet er tatt etter flommen i november 2022. Foto: Vestland fylkeskommune

Flommen i november 2022, for eksempel, som Voss kommune karakteriserte som den nest verste i nyere tid.

– Den midtre pilaren på Kvitheim bru er formet med en spiss både oppstrøms og nedstrøms, og det har nok vært viktig for at den har holdt så godt så lenge, sier bruforvalteren.

Hellesundkanalen bru ligger helt nord i Øygarden, mellom øyene Seløyna og Førehjelmo.

– Den ligger fint i terrenget på en forholdsvis beskyttet plass i et ellers værhardt område, opplyser Sætra.

Hellesundkanalen bru ble åpnet for trafikk i 1942 og fikk nytt rekkverk i 2002.

Hellesundkanalen bru i Øygarden i Vestland åpnet i 1942. Foto: Vestland fylkeskommune

Ti bruer rustes opp

Her ligger de ti bruene i kontrakten. To av dem ligger så nær hverandre at de har samme markering. Foto: Vestland fylkeskommune

Det nye oppdraget for Vestland fylke går for det meste ut på overflatebehandling av stålbjelker eller stålkasse til ti bruer.

Ni av bruene er stålbjelkebruer, opptil 25 meter lange. Den tiende, Nautesundet bru, er ei kassebru i et spenn på 38,3 meter.

Totalt skal rundt 1000 kvadratmeter stålflater overflatebehandles.

Det skal også repareres noe betong og skiftes ut enkelte ståldeler.

Fylket legger opp til at arbeidene kan starte i februar eller mars.

Fristen for å bli ferdig med hele kontrakten er 7. november i 2025.