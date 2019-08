Brødrene Aa ble hardt rammet av ras og flom - frykter ny flom innen kort tid

Mandag 5. august er det fremdeles kaos ved anlegget til presitsjeverftet Brødrene Aa på Hyen i Sogn og Fjordane.

– Vi jobber med å kartlegge skadene og har begynt å rydde. Rundt 1000 kubikkmeter med stein er blitt skylt inn i anlegget, sier daglig leder Tor Øyvind Aa i Brødrene Aa.

De første arbeiderne er på plass etter ferien. Om lag 40 personer er på jobb mandag, og tar mål av skadene sammen med en rekke underleverandører. I løpet av de neste tre ukene er bedriften fulltallig, og flere leverandører er ventet for å undersøke utstyret.

Daglig leder i Brødrene Aa, Tor Øyvin Aa, jobber nå med å ta mål av skadene etter at bedriften ble hardt rammet av ras og flom. Arkivfoto: Tore Stenberg

Det var tirsdag kveld 30. juli at Årneselva som renner bak verftet delte seg i to etter store nedbørsmengder og fosset inn i lokalene. Heldigvis var ingen av de 170 ansatte tilstede.

Nå frykter Aa at en ny flom er like rundt hjørnet.

– Vi er nødt til å få sikret vassdraget før høststormen kommer, og den kommer snart, sier Aa.

NVE: – Haster å rydde plass til vannet

NVE var på befaring ved elva mandag kveld, sammen med kommunen, for å vurdere eventuelle sikringstiltak.

Svein Arne Vågane i NVE var med på befaringen og gir verftslederen helt rett i at tiden er knapp.

– Vi har dårlig tid på å sikre elva før høsten. Det viktigste nå er å rense elveløpet, sier Vågane.

Nå er det mer stein i midten av elva enn på sidene, etter at raset brakte store steinmasser med seg gjennom elva.

– Ved en høstflom vil vannet nå flomme alle andre steder enn der det skal, og vi må derfor rydde plass til vannet. Gravemaskinene kommer i løpet av dagen, sier Vågane tirsdag.

Hvordan elva skal sikres på lang sikt er ikke ferdig vurdert.

Her ser man hvor nær Årneselva går mellom Hyen fisk og Brødrene Aa. Nå haster det å sikre denne elva for å unngå ny flom. Skjermbilde: Google Maps

– For å trygge elvekantene kan vi for eksempel bruke plastring eller mur. Noen plasser er det ganske trangt, så plastring vil trolig fungere best. Det er også mer påkjenningsdyktig siden det kan vikles litt opp mot kanten i motsetning til mur, som blir helt rett, sier Vågane.

Vegvesenet må også komme på banen for å vurdere hvor god kapasitet broen over Årneselva har. Det er foreløpig usikkert når den endelige sikringsplanen står klar.

Tre båter til bygging: Frykter forsinkelser

Brødrene Aa har allerede anslått at verdier for mellom 30 og 50 millioner kroner er tapt. Både bygg og utstyr er forøvrig forsikret.

– Alt fra elektriske motorer, batterisystemer, materialer og skjæremaskin undersøkes av underleverandører. Frykten er at utstyr med lang leveringstid skal være ødelagt, siden det vil ha innvirkning på når vi får levert båtene, men den fulle oversikten får vi ikke før om en til to uker, sier Aa.

Verftet har tre båter inne til bygging: «Legacy of the Fjords» for selskapet The Fjords, en passasjerbåt for et kinesisk selskap og en passasjerbåt for L. Rødne & Sønner AS i Stavanger.

Aa har tidligere anslått at i hvert fall en batteripakke til én av båtene er gått tapt. Den har en en verdi på 10-20 millioner kroner.

Tapte 120.000 ørret

Smoltanlegget til Hyen fisk, som ligger like ved siden av Brødrene Aa, ble også rammet da elven flommet over.

Oppdretterne fikk minimale skader på bygget, men anslår at de tapte 120.000 regnbueørret som følge av flommen tirsdag. Om lag 12.000 av disse var 50 grams fisk i veksthall, mens de resterende var yngel på tre gram hver i startfôringsavdelingen.

Det informerer daglig leder Åsmund Ommedal til Ilaks.

Lørdag oppsto det en svikt i vannforsyningen på grunn av rusk i vannforsyningen, og ytterligere 42.000 fisk i startfôringsavdelingen døde.

– Hele vannkilden vår er er grumsete på grunn av mange ras i vassdraget tirsdag, og vil nok fortsatt være det en stund fremover, opplyser Ommedal til Ilaks.