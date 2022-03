Britisk hangarskip til Norge for første gang – mens amerikanerne og deres norske eskorte holdes nærmere krigen 

HMS Prince of Wales (R 09) kastet loss og dro fra Portsmouth mandag for å delta i den norskledede storøvelsen Cold Response.

Det britiske hangarskipet leder Natos såkalte «Maritime High Readiness Force» – en internasjonale styrke som er opprettet for å håndtere store globale hendelser.

Det er nettopp en slik hendelse, rettere sagt krig, som gjør at den lenge planlagte øvelsen blir noe endret, om enn minst like aktuell som før:

Opprinnelig var planen at også det amerikanske hangarskipet USS Harry S. Truman, som blant annet eskorteres av den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen, skulle delta. Nå ser det ut til at skipene i stedet forblir i Egeerhavet.

Styrker Natos østflanke

Nato har på flere ulike vis styrket forsvaret av sin østflanke siden Russland invaderte Ukraina.

Et av tiltakene er forsterket luftkontroll i Øst-Europa, noe «Harry S. Truman» og dets fire skvadroner med F/A-18E/F Super Hornet og ene EA-18 Growler-skvadron bidrar til med jevnlig tilstedeværelse i dette luftrommet.

EA-18G Growler fra USS Harry S. Truman får drivstoff fra et tysk A400M Atlas. Foto: US Navy

Dette kommer i tillegg til at USA har stasjonert en rekke kampfly på framskutte baser, eksempelvis F-35A i Estland og Litauen, F-15 i Polen og F-35 og F-16 i Romania.

Nato har også det italienske hangarskipet ITS Cavour (CVH 550) og franske FS Charles de Gaulle (R 91) i Middelhavet.

USS Harry S. Truman (CVN 75) i Nimitz-klassen leder den såkalte Carrier Strike Group 8 som KNM Fridtjof Nansen har vært en del av siden i fjor høst. Dette er første gang et norsk krigsskip er fullintegrert i en amerikansk hangarskipsstyrke.

Den amerikanske marinen opplyste for halvannen måned siden at hangarskipet, som også deltok på Trident Juncture i 2018, skulle på nytt norgesbesøk. Den russiske invasjonen ser ut til å endre på dette.

Også før Russland gikk til angrep på Ukraina 24. februar var situasjonen så spent at CSG8 ble holdt i beredskap i Middelhavet i stedet for å seile gjennom Suezkanalen til Rødehavet, slik planen opprinnelig var.

E-2C Hawkeye og Dassault Rafale M på CVN Charles de Gaulle sist helg. Foto: Nato

Oppdrag ut denne måneden

TU har vært i kontakt med Sjøforsvaret, Forsvarsdepartementet og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), men det er noe vanskelig å få svar på hvor lenge den norske fregatten skal være ute. Det skyldes blant annet at det åpenbart er en dynamisk situasjon der planer kan endres på kort varsel.

Som en del av en hangarskipstyrke er det naturligvis god logistikk som bidrar til å potensielt god utholdenhet på fregatten. Besetningen ble byttet for en måned siden.

Det henvises til at oppdraget gitt av Regjeringen er til april. Tanken var da at fregatten skulle ta avskjed med hangarskipet samtidig med avslutninga på Cold Response fredag 1. april og deretter seile hjem til Haakonsvern.

Forsvarets faktaark for Cold Response, som var oppdatert tirsdag 8. mars, oppga fortsatt at det skal delta to hangarskip på øvelsen.

FOH bekrefter imidlertid at det er lite trolig at «Truman» og «Nansen» deltar på Cold Response slik det ser ut nå.

Forsvaret opplyste til Forsvarets forum mandag at antall soldater som deltar på øvelsen er redusert fra 35 til 30.000 og at det er USA som har det største fratrekket. Imidlertid er det ganske normalt at det skjer justeringer på innmeldte bidrag.

HMS Prince of Wales tok om bord AW101 Merlin Mk2 tirsdag. Foto: Royal Navy

Første gang i Arktis

Rundt flaggskipet USS Harry S. Truman består styrken nå blant annet av USS San Jacinto (CG 56), som er en missilkrysser i Ticonderoga-klassen, og fem jagere i Arleigh Burke-klassen:

USS Mitscher (DDG 57), USS Gonzales (DDG 66), USS Cole (DDG 67), USS Bainbridge (DDG 96) og USS Jason Dunham (DDG 109) – i tillegg til den italienske fregatten ITS Carabiniere (F 593) i Begamini-klassen, også kjent som FREMM, og altså KNM Fridtjof Nansen (F 310).

Den norske fregattledelsen fortalte tidligere i år at oppdraget så langthar vært vellykket og vist at norske enheter kan integreres på en effektiv og profesjonell måte i større allierte maritime styrker. De har gjort seg erfaringer som kan bli viktige dersom det en dag skulle bli behov for alliert forsterkning av Norge.

Mens det nå pågår skarpe oppdrag på Natos østflanke, starter en viktig trening på å forsvare nordflanken.

Britene overtok kommandoen for Nato-styrken fra Frankrike i januar. Cold Response-øvelsen er første gang HMS Prince of Wales eller søsterskipet HMS Queen Elizabeth opererer i arktisk farvann.

Britenes ubåtjegere av typen AW101 Merlin Mk2, tilhørende 820 Naval Air Squadron, er embarkert på skipet, men det ser ikke ut til å være med noen F-35B.

– Prince of Wales vil være spydspissen i en mektig flernasjonal maritim innsatsstyrke, som sammen med fly- og landstyrker – inkludert Royal Marines Commandos – vil vise hvordan vi vil forsvare Norge og Europas nordlige flanke mot en moderne motstander, skriver Royal Navy.