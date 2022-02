Brennende skip fullt av Porscher er i drift på Atlanterhavet

Internasjonal skipsfart er advart mot det 200 meter lange skipet Felicity Ace, med kapasitet for tusener av biler, som er i drift i nærheten av den portugisiske øygruppa Azorene.

Felicity Ace var på vei fra Emden i Tyskland til Danville i Rhode Island i USA med de nye bilene fra Volkswagen-konsernet til amerikanske kunder da det tok fyr. Ifølge The Guardian er det nesten 4000 biler om bord, av dem 1100 elektriske Porscher. Deter også Audier, Lamborghinier og vW-biler på skipet.

Et portugisisk marinefartøy som er i nærheten for å sjekke om det er fare for oljeutslipp eller at det synker, melder at det fortsatt brenner og at en sky av hvit røyk velter opp fra skipet, ifølge en talsmann for den portugisiske marinen, kommandør Jose Sousa Luis.

Rederiet forsøker å få tak i en havgående slepebåt, men fordi skipet er så stort, er det lite trolig at det kan taues til havn på Azorene, ifølge Sousa Luis.

Mannskapet er i trygghet på et hotell på øya Faial, og ingen er skadet.