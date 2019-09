Tverrpolitisk støtte til Ap-Raymons sol-planer: Oslo kan bli størst på solenergi i landet

– Det er fantastisk at Arbeiderpartiet nå er med på laget. Da kan vi ta solceller av bordet når vi skal forhandle om byråd de neste fire årene, sier Einar Wilhelmsen, leder for Miljøpartiet de Grønne i Oslo.

MDG styrer som kjent Oslo sammen med Ap og SV.

Teknisk Ukeblad omtalte fredag Ap-byrådens planer om å montere solceller på alle kommunale tak.

Med over 1300 kommunale bygninger med mange tusen kvadratmeter takareal, vil det gjøre Oslo kommune til landets desidert største produsent av solenergi.

SV og MDG er for

Forslaget får nå tverrpolitisk støtte. Høyre, Venstre, SV, Rødt og MDG forteller alle til TU at de støtter det nye forslaget.

Wilhelmsen i MDG mener likevel at det er hans parti som har lagt grunnlaget for at Oslo nå kan bli ledende på solceller:

– Vi fikk gjennomslag i forhandlingene sist om at alle nye kommunale bygg skulle utredes som plusshus, og fikk også gjennomslag for at det hvert år skulle settes av 20 millioner kroner til solceller på eksisterende kommunale bygg. Dette gjør det nok lett for Raymond Johansen å få gjennom sin splitter nye kampsak, sier Wilhelmsen i MDG.

– Om dagens byråd får fortsette etter valget ser det ut til at det blir full fart på solceller i Oslo fremover, sier han.

Full støtte også fra Høyre

Også de borgelige partiene, Høyre og Venstre, sier de vil ha solceller på kommunens bygninger:

– Det var nye toner, og jammen på tide, sier Høyres byrådskandidat og leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune, Eirik Lae Solberg. Han sier Høyre er veldig for en utbygging av solceller på kommunens eiendommer, der det er gode solforhold.

– Vi satte i sin tid i gang en egen ordning som ga støtte til private solcelleanlegg. Jeg syns Arbeiderpartiet har vært noen sinker. Det er bra dette forslaget kommer nå, men dert er litt påfallende at det kommer tre dager før valget, sier han.

– Skulle det bli et skifte av byråd, går vi inn for det samme. Vi vil absolutt legge til rette for solceller på kommunale bygg, sier han.

Også Venstre er positive.

– Dette er et godt initiativ fra Arbeiderpartiet. Solceller blir stadig billigere, og det er positivt at kommunen bidrar til å styrke hjemmemarkedet for nye, grønne energiformer, sier partiets 2. kandidat ved kommunevalget, Mari Vea.

Venstre i Oslo går til valg på å danne byråd sammen med Høyre og MDG. Vea forteller at de absolutt vil reise spørsmålet om solceller på kommunale tak, dersom det skulle gå mot skifte av byråd.

Rødt som fungerer som støtteparti for dagens byråd, støtter også forslaget.

– Dette er et godt forslag som Rødt selvsagt støtter, sier Eivor Evenrud, førstekandidat for Rødt i Oslo. Hun sier forslaget er helt i tråd med deres valgprogram.

Politisk rådgiver i Høyre skriver i en e-post til TU at han Rent umiddelbart ser dette ut som en god ide men det er jo ikke fritt frem sånn helt uten videre å «pimpe» alle tak med solceller.