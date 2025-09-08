Abonner

Foreløpige tall fra Valgdirektoratet: Rødgrønt flertall

Valgdirektoratets oversikt over foreløpig opptelte stemmer ble publisert klokka 21. Det viser 87 mandater til de rødgrønne partier, mot 82 til de borgerlige.

NTB
8. sep. 2025 - 21:02

Resultatet viser Venstre under sperregrensen på 3,4 prosent. Tallet er basert på 2.092.356 mottatte stemmesedler.

Partienes foreløpige oppslutning er som følger:

  • Ap 28 (fram 1,8)
  • Frp 24,7 (13,1)
  • H 14,4 (-5,9)
  • Sp 5,7 (-7,8)
  • SV 5,5 (-2,1)
  • Rødt 5,4 (0,7)
  • MDG 4,6 (0,6)
  • KrF 4,1 (0,3)
  • V 3,4 (-1,2).

Disse tallene er faktiske stemmer av to slag: En rekke forhåndsstemmer, samt de første valgdagsstemmene fra valglokaler som stengte før klokka 21.

Ved tidligere stortingsvalg har Valgdirektoratets tall vært en prognose, basert på forhåndsstemmene som allerede var telt og tidligere erfaringer. I år består tallene kun av faktiske opptelte stemmer.

